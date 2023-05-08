Российские военные фиксируют в Сирии случаи активации систем наведения вооружения самолетов коалиции на самолеты ВКС РФ

Истребитель Су-30СМ на авиабазе в Сирии.

Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Российские военные обвинили возглавляемую США коалицию в систематическом нарушении протоколов деконфликтации и двухстороннего российско-американского меморандума по безопасности полетов в Сирии.

"Одним из примеров подобных нарушений являются участившиеся случаи активации боевых систем наведения авиационного вооружения самолетов "коалиции" на самолеты ВКС России, фиксируемые российскими пилотами во время выполнения плановых полетов в восточных районах Сирии", - заявил на брифинге в пятницу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов.