Держать строй: Шойгу проинспектировал подготовленную для СВО технику

Проверка резервов важна в преддверии возможной активизации боевых действий, считают эксперты

В Южном военном округе министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал готовность техники и вооружения, которые направляются в зону специальной военной операции. Он осмотрел партии новых современных танков, боевых бронированных машин и автотранспорта. Министру доложили, что сейчас соотношение отремонтированной военной техники к вышедшей из строя превышает три к двум. Эксперты отмечают, что такие поездки министра обороны необходимы для понимания состояния резервов и возможностей армии, особенно в преддверии важных событий. Под Кременной в ЛНР корреспонденты «Известий» стали свидетелями того, как наши подразделения отбивают атаки противника.

Техника как новая

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Южном военном округе проинспектировал готовность техники и вооружения, которые российские военные будут использовать в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ 5 мая.

Новый замминистра Алексей Кузьменков, отвечающий за материально-техническое обеспечение ВС РФ, представил главе ведомства партии современных танков, боевых бронированных машин, спецтехники и автотранспорта. Он доложил Сергею Шойгу, что ремонтные подразделения ВС РФ совместно с бригадами предприятий ОПК работают круглосуточно, восстанавливая технику. По словам заместителя министра, сейчас соотношение отремонтированной техники к вышедшей из строя превышает три к двум.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

Министр поставил задачу Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок в зоне СВО.

После этого Сергей Шойгу посетил штаб объединенной группировки российских войск. Там он заслушал доклады своих заместителей, а также командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий.

Министр обороны — это прежде всего административная должность, напомнил военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Заниматься подготовкой и проверкой резервов — это часть его прямых обязанностей, — рассказал эксперт. — Министр во время поездки лично убедился, что техника поступает в войска, и она соответствует всем необходимым параметрам качества. В ходе боевых действий глава военного ведомства должен этим заниматься постоянно, что он и делает.

Эксперт отметил, что такие поездки «имеют много смыслов».

— С одной стороны, они могут быть связаны с возможным украинским контрнаступлением, а с другой — с возможными планами усиления российских войск, например, в преддверии уже нашего наступления. Здесь нам судить сложно, — объяснил он.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

Опасная энергетика

Минэнерго США вербовало на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской армии генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Так, в официальном заявлении директора управления научных исследований министерства энергетики США Джона Стивена Бинкли от 4 апреля 2022 года говорится, что его структура окажет содействие украинской стороне в восстановлении свернутых научно-исследовательских программ двойного назначения после возвращения специалистов.

— Представленный документ подтверждает, что одним из направлений деятельности министерства энергетики является вербовка ранее работавших на Украине специалистов, имеющих опыт и знания в области оружия массового поражения, — считает Игорь Кириллов.

По его данным, ключевым фигурантом в реализации проектов минэнерго США на территории Украины являлся экс-сотрудник Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории профессор Ричард Веллер.

Он курировал реализацию украинских проектов по изучению заболеваний, которые могут передаваться от животного к человеку. Их проводили на базе Киевского института ветеринарной медицины, а также института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове.

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Только официально в 2023 году минэнергетики США выделило $105 млн на проект «Виртуальная среда исследований в области подготовки к биоугрозам». В его рамках предполагается изучать особенности эпидемического распространения особо опасных заболеваний.

Также Игорь Кирилов сообщил, что в интересах американского военного ведомства с помощью Украинского научно-техническиого центра был реализован проект Пи-444, основной целью которого был мониторинг птичьего гриппа среди диких птиц из Азово-Черноморского региона.

— В ходе реализации проекта оценивались условия, при которых передача вируса может приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности, — заявил генерал.

Кременная на замке

В лесах под Кременной наши войска пресекают все попытки противника перейти в контратаку. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин побывал на линии боевого столкновения и увидел, как наши бойцы держат оборону.

— ВФУ в местных лесах медленно, небольшими группами пытаются давить нашу оборону по всем направлениям. Правда, безуспешно, — рассказал корреспондент.

До первой линии траншей мы добираемся на старом «жигуленке».

— С ним уже чего только не было! И под минами был несколько раз, и БТР через него переехал. Машина вся в дырочку, но ездит, — рассказал боец Роман.

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На передовой как раз начинается утренняя атака противника. Он приближается к нашим окопам рассредоточенно, небольшими группами. Его тут же встречает шквал огня. Бьют из пулеметов и автоматов, затем подключается артиллерия.

Причем бьют по целям на всю глубину построений противника. Запал атакующих подразделений ВФУ быстро иссяк. Понеся потери, они откатываются назад.

Наши бойцы показывают подбитый российский танк. Его экипаж помог взять новые позиции, но по пути обратно подорвался на мине.

— Когда кумулятивная мина сработала, она прожгла обшивку танка, и дальше сработал боекомплект. Погиб один из наших парней, двое выжили. К сожалению, война без потерь не бывает, — рассказал Дмитрий Зименкин.

К контрнаступлению ВФУ наши бойцы здесь готовы. Говорят, будет сложно, но Кременная на замке.

— Далеко они не пройдут. Даже если массированно будут действовать. Нас сейчас больше стало. Мы стали сильнее. Они не смогут пойти, — уверен военнослужащий с позывным Студент.

Минус два Су-25

5 мая в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 630 человек и 73 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в российском военном ведомстве.

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов Источник изображения: iz.ru

В западной части Артемовска российские штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали украинские формирования на флангах.

За сутки для поддержки подразделений в районе города авиация совершила семь вылетов, артиллерия группировки выполнила 69 огневых задач.

В районе Часов Яр в ДНР уничтожен мост, по которому ВФУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск. В районах Краматорска и Авдеевки уничтожены два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВФУ.

На донецком направлении противник потерял до 300 военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, четыре бронемашины, одну боевую машину РСЗО «Град», а также САУ «Акация».

ПВО сбила два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области.

В Харьковской области и ДНР пресечены действия четырех украинских диверсионных групп. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады терробороны. А в ЛНР — артсклад 66-й мехбригады ВФУ.

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Меткий выстрел

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Ефрейтор Егор Фелендюк отвечал за безопасность колонны российских войск. На маршруте следования он обнаружил вооруженную группу украинских боевиков и принял решение дать бой.

В ходе него Егор лично подавил вражескую огневую точку с крупнокалиберным пулеметом, а также поразил боезапас боевиков, чем спровоцировал взрыв, уничтоживший большую часть нападавших. После этого оставшиеся в живых боевики бежали с поля боя.

Рядовой Анатолий Петрив в составе экипажа боевой машины освобождал населенный пункт. Его боевая машина попала под минометный обстрел и была повреждена. Анатолий, рискуя жизнью, покинул боевую машину и устранил неисправность под огнем противника. После этого он вывел технику на запасную огневую позицию, успешно обеспечив выполнение боевой задачи по уничтожению огневых точек украинских формирований.

Андрей Федоров