Войти
ТАСС

Глава Минобороны Украины попросил Германию присоединиться к "морской коалиции"

633
0
0
Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников.
Источник изображения: Александр Кряжев/ POOL/ ТАСС

Алексей Резников подчеркнул, что уже существует "танковая коалиция"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников попросил Германию присоединиться к так называемой морской коалиции для поставок Киеву военных кораблей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба украинского министерства обороны по итогам визита в страну генерального инспектора Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) Карстена Бройера.

"У нас уже [есть] "танковая коалиция", Рамштайн - это тоже коалиция. <...> Уже некоторые наши европейские партнеры в составе этой [морской] коалиции. И я бы очень хотел, чтобы Германия тоже стала ее частью", - приводит пресс-служба слова Резникова. Он добавил, что целью "морской коалиции" должно стать усиление украинского флота.

Впервые о желании создать коалицию союзников для обеспечения потребностей украинского флота Резников заявил 14 марта в Одессе на совместной пресс-конференции с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Среди потенциальных участников он назвал Великобританию, Бельгию и Нидерланды.

Ранее в Киеве заявляли о создании "танковой коалиции" для поставок украинским войскам танков. Позже власти страны стали призывать своих западных союзников создать по аналогии "авиационную коалицию". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что некие европейские коллеги "взяли в работу вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16". Однако на Западе аккуратно комментируют идею передачи Киеву боевой авиации, а сами власти Украины признают, что передача самолетов западными союзниками Киеву "не произойдет быстро".

Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность Великобритании, Германии и Франции в конфликт на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Нидерланды
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
F-16
Похожие новости
18.01.2023
Кому и как передать ядерный ключ
13.12.2021
Ядерная бомба для президента
12.07.2021
Черное море: паритет без перемирия
10.03.2016
Ядерное оружие стран НАТО
09.03.2016
Пентагон угрожает бюджетом
25.02.2016
Главная битва Пентагона
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 21:42
  • 49008
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.05 20:41
  • 68
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.05 18:34
  • 2
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 15:56
  • 7
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие
  • 08.05 11:44
  • 1
"Калашников" начал серийное производство титановых бронешлемов "Эльбрус-Т"
  • 08.05 11:42
  • 1
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 08.05 10:49
  • 1
Россия снова победила США в космической гонке
  • 08.05 10:41
  • 1
Чемезов рассказал об импортных компонентах в самолете SSJ New
  • 08.05 10:35
  • 1
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 10:28
  • 1
WSJ: на Западе считают, что контрнаступление ВСУ "подготовит почву" для диалога с Россией
  • 08.05 10:22
  • 12
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 08.05 09:43
  • 2
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 08.05 08:26
  • 1
Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба