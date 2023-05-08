В России единый реестр воинского учета может быть создан до конца декабря 2023 года

На первом этапе Минцифры планирует с 1 июля по 31 декабря провести апробацию методических, организационных и технологических условий для ведения и эксплуатации реестра

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Минцифры России предлагает определить сроки создания и введения в эксплуатацию единого реестра воинского учета, это может произойти до 31 декабря 2023 года. Предлагаемое министерством положение о реестре опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, на первом этапе Минцифры может обеспечить создание и ввод в эксплуатацию реестра с 1 июля (со дня вступления постановления в силу) по 31 декабря 2023 года. Также на этом этапе предусмотрена апробация методических, организационных и технологических условий для ведения и эксплуатации реестра.

Второй этап проходит с 1 января по 31 декабря 2024 года. На третьем, заключительном этапе, Минобороны России с 1 января 2025 года обеспечивает формирование записей в реестре воинского учета, а также его дальнейшую эксплуатацию. Оператором реестра также предлагается определить Минобороны.

Ранее Министерство обороны РФ подготовило проект изменений в Положение о призыве в связи с цифровизацией учета. В военкоматах на основании сведений из информационных ресурсов будут формироваться электронные личные дела призывников. Кроме того, проект постановления определяет порядок оповещения призывников о необходимости явки в электронной форме с помощью повесток, которые направляются в личные кабинеты на госуслугах.