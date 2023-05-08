Премьер Украины сообщил об обучении около 15 тыс. военных в Британии

Премьер Шмыгаль: около 15 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что порядка 15 тыс. военнослужащих вооруженных сил страны прошли обучение в Великобритании.

«Спасибо <...> за начало операции «Интерфлекс» (Interflex) по обучению украинских военных с участием девяти стран-партнеров», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале 5 мая.

Он отметил, что с главой британского минобороны скоординированы шаги, необходимые для контрнаступления и дальнейшего укрепления обороноспособности Украины. Также, по его словам, к обучению приступила очередная группа украинских военных.

Ранее, 6 апреля, британское военное ведомство сообщило, что Великобритания обучила уже более 10 тыс. украинских военнослужащих с момента старта тренировочной миссии.

До этого, в марте, украинский генерал Виктор Назаров в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что около 50 тыс. бойцов ВСУ прошли обучение на Западе по стандартам НАТО. Он отметил, что прошедшие обучение военнослужащие украинской армии теперь сами могут проводить тренировки для сослуживцев благодаря созданной системе подготовки инструкторов.

В конце января телеканал BNN сообщал, что британское правительство обучило 10 тыс. украинских солдат и планирует обучить еще 40 тыс. до конца текущего года. Программа обучения охватывает владение оружием, тактику патрулирования, полевые навыки и первую помощь на поле боя.

Страны Запада усилили военную помощь Украине, в том числе активизировали обучение украинских военнослужащих, после того, как Россия 24 февраля 2022 года начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.