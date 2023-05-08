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Известия.ru

Newsweek назвал авиацию главным козырем России перед контрнаступлением ВСУ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Одним из главных преимуществ армии России перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) является превосходство в численности авиации. Об этом написал американский журнал Newsweek в пятницу, 5 мая.

«Активы военно-воздушных сил РФ <…> включают в себя около 900 истребителей и 120 бомбардировщиков, что является серьезным козырем в преддверии украинского контрнаступления», — отмечают авторы статьи.

Как указал генеральный директор международной охранной компании Global Guardian Дейл Бакнер в беседе с изданием, российский воздушный флот в 10 раз превосходит по размерам украинский.

«У русских почти подавляющее превосходство в воздухе, которое они еще не ввели в конфликт. Россия имеет в резерве очень большой флот, который в 10 раз больше, чем у Украины», — пояснил он.

По его словам, российские самолеты МиГ-35, Су-35 и Су-57 являются частью современного комплекта, «который может уничтожить это контрнаступление», нанося удары по большим колоннам украинских танков и бронетранспортеров без их надлежащего прикрытия с воздуха.

«Поэтому для украинцев существует реальный тактический риск на земле, если у них нет надлежащей многоуровневой противовоздушной обороны», — сказал Бакнер.

Двумя днями ранее, 3 мая, американский журнал Military Watch Magazine написал о том, что ВСУ не могут ничего противопоставить российским управляемым планирующим бомбам. В статье приводятся слова официального представителя ВВС Украины Юрия Игната, который указал на бессилие украинской системы ПВО перед данным видом боеприпасов. Отмечается, что эти бомбы не только очень точны, но и способны пролетать около 70 км до своих целей.

1 мая газета The Guardian сообщила, что западные страны обеспокоены сообщениями о неготовности ВСУ к контрнаступлению после многомиллиардных финансовых вливаний и передачи большого количества вооружений. В публикации говорилось, что Украина может не справиться с подготовкой достаточного количества боевиков и военной техники для реализации своих целей.

В середине апреля газета The Washington Post указала, что официальные лица США признают факт того, что ВСУ не обладают достаточным количеством боеприпасов для успешного контрнаступления.

В том же месяце глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал. Он напомнил, что ВСУ сильно истощены в силу колоссальных потерь.


Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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Россия
США
Украина
Продукция
МиГ-35
ПАК ФА
Су-35
Персоны
Бондарев Виктор
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