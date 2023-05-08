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Известия.ru

Российские бойцы показали «Известиям» работу FTV-коптера в зоне спецоперации

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Бойцы бригады спецназа Центрального военного округа в пятницу, 5 мая, показали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину работу FTV-дрона в зоне спецоперации.

Несмотря на компактность аппарата, он показывает высокую эффективность.


«Это дрон, который используется для поиска и обнаружения целей, распознавания целей. Он может давать корректировку артиллерии либо любому ствольному оружию», — рассказал в беседе с «Известиями» боец бригады спецназа ЦВО с позывным Пират.

Говоря об особенностях работы коптера, он отметил, что у аппарата отдельно ставится навесная камера, которая может быть разных видов. У нее телевизионный режим — увеличение 200 крат, тепловизионный режим идет на 20 крат, заявил Пират.

Кроме того, с FTV-дрона могут осуществлять и сброс — он переносит нагрузку до 4 кг. Эту способность боец продемонстрировал корреспонденту.

Также Зименкин побывал на позициях снайперов в зоне СВО и показал их работу. На кадрах видно, как по команде ведется огонь по противнику. По словам корреспондента, при нем было сделано около пяти выстрелов — все точно в цель.


Снайпер бригады спецназа ЦВО с позывным Пуля рассказал, что обычно работает так называемая снайперская пара — один нажимает на спусковой крючок, а основная работа ложится на корректировщика.

Ранее в этот день «Известия» также показали обстановку под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Корреспондент запечатлел подбитый минами российский танк неподалеку от линии фронта. Несколько недель назад его экипаж помог взять новые позиции, но по пути обратно подорвался.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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