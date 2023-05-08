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«Калашников» запустил производство шлемов «Эльбрус-Т»

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Шлем «Эльбрус-Т»
Шлем «Эльбрус-Т».
Источник изображения: kalashnikovgroup.ru

Предприятие «НИИ стали», входящее в концерн «Калашников», запустило серийное производство титановых бронешлемов «Эльбрус-Т». Новые изделия входят в линейку шлемов, адаптированных под класс защиты Бр2 нового российского ГОСТ Р 57560-2017. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Отмечается, что существующие производственные мощности и цепочки поставок позволят сократить цикл производства шлема до трех месяцев.

Титановый шлем отличается от полностью композиционных изделий более высокой стойкостью к осколкам естественного дробления с острыми режущими кромками, которые образуют гранатометные выстрелы, мины, ручные гранаты и осколочно-фугасные снаряды.

«Превосходит титановый шлем своих конкурентов и по эксплуатационным характеристикам. При этом по стоимостным параметрам титановый шлем "Эльбрус-Т" находится на уровне лучших композиционных шлемов уровня Бр2», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что компания «Триада-ТКО», которая входит в концерн «Калашников», начала поставки новых всесезонных комплектов полевого обмундирования для военнослужащих.

В апреле гендиректор завода «Октава» Павел Павленко рассказал о начале производства бронежилетов «Оберег», позволяющих выдерживать прямое попадание бронебойных пуль Б-32.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Б-32
Компании
Октава ПАО
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