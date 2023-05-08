В США назвали козырь России, который позволит ей задушить наступление ВСУ

Newsweek: военная авиация станет преимуществом России в случае контрнаступления ВСУ

Российская военная авиация задушит украинское контрнаступление, пишет Newsweek. У Москвы почти подавляющее превосходство в воздухе, но она им еще почти не пользовалась. У Киева между тем серьезные проблемы с ПВО.

Брендан Коул

Как показала утечка разведданных, Соединенные Штаты действительно нервничают в связи с перспективой того, что Владимир Путин может вернуться в небо с целью изменить ситуацию на земле.

В одном документе Пентагона, датированном 28 февраля, говорится, что запасы ракет для советских систем ПВО С-300 и "Бук" средней и большей дальности, которыми ранее Украина пользовалась, чтобы сбивать самолеты, а также крылатые и баллистические ракеты, могут полностью иссякнуть уже к маю.

ПВО Украины ослаблено постоянными ударами, которые Москва наносит по инфраструктуре с помощью крылатых ракет, запускаемых с территории России, и обстрелами беспилотников-камикадзе.

Возможно, Путин решил пока не применять средства российской авиации, однако они по-прежнему являются второй по величине в мире. На вооружении российских ВКС состоят около 900 истребителей и 120 бомбардировщиков, что служит чрезвычайно мощным козырем теперь, когда Украина готовится начать свое долгожданное контрнаступление.

Русские имеют "практически подавляющее превосходство в воздухе, которым они пока не пользовались", рассказал в интервью изданию Newsweek Дейл Бакнер (Dale Buckner), генеральный директор международной охранной компании Global Guardian. "В распоряжении России имеется огромный воздушный флот, который в десять раз больше, чем у Украины", – подчеркнул он.

По словам Бакнера, МиГ-35, Су-35 и Су-57 являются частью современных сил, "которые способны задушить контрнаступление" Украины, если в нем будут задействованы большие колонны танков и бронетранспортеров без адекватного прикрытия с воздуха.

"Поэтому украинцы столкнутся с реальным тактическим риском на земле, если у них не окажется надлежащей противовоздушной обороны, то есть если у них не будет многоуровневой противовоздушной обороны", – добавил Бакнер. Он имел в виду, что различные виды оружия могут перехватывать самолеты и ракеты, летящие на разной высоте.

По словам представителей Пентагона, Украине может угрожать опасность, особенно если российские самолеты получат больше свободы действий для нанесения ударов по позициям войск и по важным артиллерийским целям на земле, и если Путин сможет использовать свои истребители, чтобы изменить ход конфликта.

В аналитическом материале, опубликованном в апреле Марком Кансианом (Mark Cancian), старшим советником Центра стратегических и международных исследований, отмечается, что с помощью оставшихся средств ПВО Украина сможет защитить свои вооруженные силы, но не города или инфраструктуру.

В интервью Newsweek Кансиан сказал, что до сих пор Россия старалась избегать излишнего риска в воздухе, поэтому, с его точки зрения, она вряд ли направит все свои силы в украинское небо. Однако, "поскольку у украинцев заканчиваются ракеты, теперь они уже не смогут сбивать каждую крылатую ракету или беспилотник-камикадзе".

"В более долгосрочной перспективе, если украинцы не получат больше средств ПВО, полагаю, русские постепенно будут использовать свое превосходство в воздухе и наращивать свое преимущество", – сказал Кансиан.

<…>

Следующая фаза "кошек-мышек"

В апреле администрация Байдена объявила, что направит Украине дополнительные перехватчики ПВО и боеприпасы в рамках пакета помощи на сумму 2,6 миллиарда долларов, часть которого поможет Киеву подготовиться к контрнаступлению.

Между тем альянс НАТО направил Украине небольшое количество систем средней дальности, идеально подходящих для защиты городов и ключевых объектов инфраструктуры. К ним относятся SAMP/T и натовские комплексы Hawk, хотя, согласно анализу Кансиана, их недостаточно.

В ноябре Украина получила первую партию национальной перспективной зенитно-ракетной системы NASAMS, но хотя ракет для этой системы достаточно много, пусковых установок оказалось всего две.

Украина получит четыре батареи "Патриот", но цена одной ракеты составляет четыре миллиона долларов, что делает их непригодными для защиты от ударов недорогих беспилотников.

"Если украинская система ПВО продолжит слабеть, русские будут вести себя все более активно", – сказал Кансиан.

Кансиан не считает, что над Киевом могут внезапно начать летать эскадрильи российских самолетов, "но вы, вероятно, увидите, как некоторые из них будут пролетать над теми участками фронта, где у Украины не слишком сильная ПВО".

"Затем эти зоны могут расширяться по мере того, как русские будут постепенно прощупывать украинскую ПВО или убеждаться в ее отсутствии", – продолжил Кансиан.

По словам Бакнера, в этой ситуации есть несколько неизвестных. В том числе непонятно, могли ли Соединенные Штаты или НАТО "тайно" перебросить на Украину подходящие эшелонированные системы ПВО и захочет ли Путин развернуть свои самые современные самолеты.

"Ранее мы наблюдали борьбу на истощение, а теперь мы вступаем в новую фазу. Это в некотором роде “кошки-мышки”: передала ли НАТО Украине свои системы ПВО? Применят ли русские свои самые современные воздушные платформы? И насколько успешно они позволят ограничить контратаку украинцев?" – сказал Бакнер.

Если русские почувствуют, что украинцы "уязвимы", и что их самолеты могут вступить в бой с минимальной угрозой для себя, "я думаю, они развернут по крайней мере какую-то их часть, даже если эти самолеты сейчас рассматриваются как некий стратегический резерв на случай гораздо более масштабного конфликта", – считает эксперт.

"Решимость идти в бой"

Генерал морской пехоты США в отставке Фрэнк Маккензи (Frank McKenzie), прежде занимавший пост главы Центрального командования США, сказал, что Путин "сильно тревожится по поводу противовоздушной обороны и, я полагаю, по поводу перспективы столкнуться с нами".

"Хотя мы наблюдаем постепенные изменения в их политике, я не уверен, что мы внезапно увидим радикальный сдвиг в подходе России к этому конфликту в воздухе, – продолжил Маккензи. – Основной вопрос заключается в том, сколько всего у русских осталось в запасе, и что именно они готовы бросить в бой".

"Мы хорошо себе представляем, что осталось в запасе у украинцев, и мы очень усердно работаем над тем, чтобы увеличить их ресурсы. Но что осталось у русских?" – говорит он.

<…>

"Отчасти важно то, кто сможет дольше продержаться, у кого больше решимости идти в бой, а также у кого лучше противовоздушная оборона и средства ведения боя в воздухе", – отметил Маккензи.