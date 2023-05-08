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РИА Новости

Минобороны: главным заказчиком работ по военной биологии было Минэнерго США

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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Минобороны: Минэнерго США стало главным заказчиком работ по военной биологии

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министерство энергетики США является главным организатором и заказчиком работ по военной биологии в разных регионах мира, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Хотелось бы отметить тесное взаимодействие между министерством энергетики и министерством обороны США. Так, Тихоокеанскую лабораторию министерства энергетики возглавляет Стивен Эшби, параллельно занимающий должность вице-президента компании Battelle – основного подрядчика Пентагона", - сказал Кириллов на брифинге.

В качестве посредника между Минэнергетики США и украинскими исследовательскими организациями выступал Украинский научно-технический центр (УНТЦ), добавил он.

"Напомню, что распределение денежных средств по системе грантов возложено на УНТЦ и Международный научно-технический центр (МНТЦ). Председатель руководящего совета данной организации Рональд Леман одновременно является директором Центра исследований глобальной безопасности Ливерморской национальной лаборатории, которая также входит в состав министерства энергетики Соединенных Штатов", - отметил Кириллов.

По его словам, вопросами организации исследовательской деятельности этого министерства на Украине занимается директор офиса в Киеве – атташе по энергетике американского посольства Шон Андерсон.

В материалах, обнародованных генералом на брифинге, значатся и другие сотрудники министерства энергетики США. Это Эндрю Вогт, Хитер Белл и Валери Брусиловски (все - бывшие атташе по энергетике посольства США на Украине), а также Стефан Бинкли и Ричард Уэллер.

"Таким образом, наряду с Пентагоном, министерство энергетики является ключевым организатором и заказчиком военно-биологических исследований на Украине и в других регионах мира", - подчеркнул Кириллов.

Министерство энергетики США (United States Department of Energy, DOE) - американская правительственная структура, отвечающая за энергетическую и ядерную безопасность США. DOE также активно ведет биологические исследования.

Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса наряду с национальной лабораторией в Лос-Аламосе является одним из двух центров в США, основополагающей задачей которых служит разработка американского ядерного оружия.

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