Минобороны: главным заказчиком работ по военной биологии было Минэнерго США

Минобороны: Минэнерго США стало главным заказчиком работ по военной биологии
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министерство энергетики США является главным организатором и заказчиком работ по военной биологии в разных регионах мира, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
В качестве посредника между Минэнергетики США и украинскими исследовательскими организациями выступал Украинский научно-технический центр (УНТЦ), добавил он.
По его словам, вопросами организации исследовательской деятельности этого министерства на Украине занимается директор офиса в Киеве – атташе по энергетике американского посольства Шон Андерсон.
В материалах, обнародованных генералом на брифинге, значатся и другие сотрудники министерства энергетики США. Это Эндрю Вогт, Хитер Белл и Валери Брусиловски (все - бывшие атташе по энергетике посольства США на Украине), а также Стефан Бинкли и Ричард Уэллер.
Министерство энергетики США (United States Department of Energy, DOE) - американская правительственная структура, отвечающая за энергетическую и ядерную безопасность США. DOE также активно ведет биологические исследования.
Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса наряду с национальной лабораторией в Лос-Аламосе является одним из двух центров в США, основополагающей задачей которых служит разработка американского ядерного оружия.