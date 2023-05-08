Сийярто: Венгрия будет бороться с так называемой прогрессивной внешней политикой ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики заявил о намерении сохранить суверенитет во внешней политике, которая будет вырабатываться "только на основе национальных интересов"

БУДАПЕШТ, 5 мая. /ТАСС/. Венгрия сохранит суверенитет во внешней политике и будет бороться с так называемой прогрессивной внешней политикой, которой придерживается руководство Евросоюза. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

"Венгерская внешняя политика останется суверенной и будет вырабатываться только на основе национальных интересов", - сказал глава МИД, выступление которого транслировалось венгерскими телеканалами. Он также предупредил, что Венгрия "готова бороться с прогрессивной внешней политикой", которой следуют лидеры ЕС. Сийярто считает, что политика Брюсселя зачастую идет вразрез с национальными интересами отдельных стран, в частности потому, что содержит "пропаганду войны" на Украине.

"Мы ее победим", - сказал министр о внешней политике руководства Евросоюза, которое стремится добиться консенсуса по всем вопросам в ЕС, используя для этого диктат и давление. По его словам, это проявилось при подготовке уже 10-и пакетов санкций против России, причем сначала договаривались, что санкции не затронут энергетическую область, однако затем это решение было изменено.

Сейчас при подготовке 11-го пакета идет речь о санкциях против российской ядерной энергетики, но "их тоже не должно быть", подчеркнул Сийярто. В связи с этим он отметил изменения во внешней политике Германии, которая стала "опасной и непредсказуемой".

Министр также обратил внимание на попытки подвергнуть Венгрию нападкам и наказанию за самостоятельную позицию в отношении конфликта на Украине. "Трансатлантический мир страдает от военного психоза. Воинственная риторика звучит гораздо громче, чем голос мира. На тех, кто выступает за мир, международный либеральный мейнстрим навешивает ярлык либо российского шпиона, либо друга Путина, либо кремлевского пропагандиста", - сказал Сийярто, добавив, что тем временем Брюссель своей санкционной политикой "разрушает экономику Европы". "Мы выступаем против давления и диктата со стороны международного либерального мейнстрима", - заявил глава венгерского МИД на форуме CPAC.

Созданная в Америке Конференция консервативных политических действий проводится с 1970 года. В Венгрии она проходит уже во второй раз. В двухдневном форуме в Будапеште участвуют представители ведущих правоконсервативных партий стран Европы, а также Республиканской партии США.