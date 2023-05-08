Microsoft и AMD разработают альтернативу процессорам для ИИ от Nivida

Компании Microsoft и AMD объединятся для разработки процессоров для работы с искусственным интеллектом (ИИ), которые должны составить конкуренцию продукции Nivida. Об этом 4 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Microsoft предоставит своим новым партнерам инженерные ресурсы для создания процессора для ИИ под кодовым названием Athena («Афина»). При этом представитель компании Фрэнк Шоу отрицает причастность AMD к данному проекту.

После того как информация о сотрудничестве двух технологических компаний распространилась, акции Nivida упали на 1,9%, в то же время акции AMD и Microsoft подскочили на 6,5% и 1% соответственно.

Тем не менее Microsoft не намерена разрывать отношения с Nivida, так как остро нуждается в процессорах, способных работать с искусственным интеллектом.

Ранее, 21 февраля, компании Microsoft и Nvidia договорились о десятилетнем партнерстве по переносу игр Xbox для ПК в облачный игровой сервис Nvidia GeForce NOW. Соглашение позволит геймерам транслировать игры Xbox для ПК с GeForce NOW на ПК, macOS, Chromebook, смартфоны и другие устройства.