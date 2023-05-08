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ТАСС

МО РФ: сотрудник американского посольства курирует исследования Минэнерго США на Украине

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.
Источник изображения: © Михаил Почуев/ТАСС

В ведомстве уточнили, что имеют в виду атташе по энергетике Шона Андерсона

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Атташе по энергетике американского посольства в Киеве Шон Андерсон курирует организацию биологических исследований Министерства энергетики США на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Вопросами организации исследовательской деятельности этого министерства (энергетики США - прим. ТАСС) на Украине занимается директор офиса в Киеве - атташе по энергетике американского посольства Шон Андерсон", - сказал он в пятницу в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

Кириллов отметил, что при непосредственном участии министерства было организовано более десятка проектов двойного назначения, в частности Пи-157, Пи-316, Пи-490 и другие. По информации начальника войск РХБЗ, в рамках этих проектов изучались генетическая изменчивость в зонах радиоактивного заражения, распространение туберкулеза, других микобактериальных инфекций, а также экономически значимых заболеваний животных - африканской и классической чумы свиней.

Он уточнил, что одна из 17 лабораторий министерства - Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория, расположенная в городе Ричленд (штат Вашингтон), - непосредственно работала на Украине в рамках проекта с названием "Инициатива по предотвращению распространения оружия массового поражения".

"Хотелось бы отметить тесное взаимодействие между министерством энергетики и министерством обороны США. Так, Тихоокеанскую лабораторию министерства энергетики возглавляет Стивен Эшби, параллельно занимающий должность вице-президента компании "Бэттел" - основного подрядчика Пентагона", - добавил Кириллов. 

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