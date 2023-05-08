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ТАСС

МО РФ: неподотчетность Минэнерго США позволяет ему финансировать биологические программы

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Биологическая опасность
Биологическая опасность.
Источник изображения: Евгений Софийчук/ТАСС

В военном ведомстве напомнили, что в 2023 году американское Минэнерго выделило $105 млн на исследования по проекту "Виртуальная среда исследований в области подготовки к биоугрозам"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Неподотчетность Минэнергетики США позволяет ему беспрепятственно финансировать американские военно-биологические программы. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Непрозрачный характер деятельности минэнергетики подчеркивается тем, что оно пользуется исключительным правом не возвращать в американское казначейство неизрасходованные за финансовый год ассигнования и направлять их на не заявленные в бюджете будущие расходы. <…> Такой подход не требует осуществления дополнительных запросов в Конгресс США и позволяет беспрепятственно финансировать американские военно-биологические программы", - сказал он в пятницу в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

Кириллов напомнил, что в 2023 году Минэнерго США выделило $105 млн на исследования по проекту "Виртуальная среда исследований в области подготовки к биоугрозам", в ходе которого предполагается изучать особенности эпидемического распространения особо опасных заболеваний.

Начальник войск РХБЗ также привел высказывание американского политика Роберта Кеннеди, который заявил, что еще с начала 2000-х годов Вашингтон ежегодно тратил более $2 млрд на программы по развитию биологического оружия. 

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