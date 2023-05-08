Шойгу проинспектировал готовность военной техники для спецоперации

Шойгу проинспектировал в Южном военном округе готовность техники для отправки в зону СВО

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Южный военный округ и проверил готовность военной техники, которую задействуют в зоне спецоперации, сообщило российское оборонное ведомство в Telegram-канале.

"Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в Южном военном округе проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемой в подразделения Вооруженных сил в районы проведения специальной военной операции, к выполнению задач по предназначению", — говорится в заявлении.

Новый замглавы Минобороны генерал-полковник Алексей Кузьменков, отвечающий за материально-техническое обеспечение войск, представил министру недавно поступившие партии современных танков, боевых бронированных машин, специальной техники и автотранспорта для снабжения армии.

Как уточнили в военном ведомстве, Шойгу также проинспектировал базы хранения и ремонта вооружений, выведенных из районов боевых действий.

"Генерал-полковник Кузьменков доложил, что ремонтными подразделениями Вооруженных сил совместно с бригадами предприятий российского ОПК за счет организации круглосуточной работы количество отремонтированной техники в сутки превышает вышедшие из строя в соотношении три к двум", — заявили в министерстве.

Там добавили, что восстановленные боевые машины сразу направляют в российские подразделения в районах спецоперации.

Отмечается, что Шойгу заслушал доклады заместителей министра обороны и командующих группировок по нынешней обстановке и планы дальнейших действий. По итогам проверки он поручил Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного обеспечения армии в зоне СВО всем необходимым.