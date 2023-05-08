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РИА Новости

Туркмения и Россия обсудили вопросы региональной безопасности

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Монумент "Благополучие" в Ашхабаде
Монумент "Благополучие" в Ашхабаде.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МИД Туркмении: Ашхабад и Москва обсудили вопросы региональной безопасности

АШХАБАД, 5 мая - РИА Новости. В Ашхабаде состоялись туркменско-российские консультации высокого уровня по вопросам региональной безопасности, сообщает в пятницу МИД Туркмении.

Туркменскую делегацию возглавил временно исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Вепа Хаджиев, российскую – замглавы МИД России Михаил Галузин.

"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Туркменистаном и РФ в сфере безопасности, являющейся одним из важных компонентов совместной деятельности двух стран. В данном контексте, было отмечено плодотворное взаимодействие в вопросах обеспечения международной и региональной безопасности", - сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

Также состоялся конструктивный обмен мнениями по ситуации в регионе, добавили в туркменском МИД.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Туркменистан
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