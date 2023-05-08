NDP: если Россия нанесет удар по Западной Украине, о ее возвращении Польше придется забыть

Зеленский совершил серьезную тактическую ошибку, сделав ставку на террористический удар по Кремлю, пишет NDP. Россия обязательно ответит, выбрав удобный момент. Автор статьи предупреждает, что удар возмездия по Западной Украине разрушит план Варшавы по возвращению Восточных Кресов.

Ханна Крамер

Из-за неудач на фронте и некомпетентности командующих Вооруженными силами Украины, которые вместе с советниками НАТО разрабатывают планы наступления, напряженность в Европе растет с каждым днем. Проблему также осложняет тот факт, что США намеренно затягивают конфликт, продолжая накачивать режим Зеленского оружием и втягивая всю Европу в бессмысленную войну.

В этой ситуации контролировать Киев с каждым днем становится все сложнее. Украинские политики уже без стеснения демонстрируют стремление выйти из-под контроля. На днях глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, например, что "сегодня Украина сама решает, кто принадлежит к цивилизованному миру, а кто нет".

Никого уже не удивляет, что украинский президент путешествует по всему миру, умоляя о дополнительных поставках вооружения и пытаясь откровенным шантажом заставить принять Украину в НАТО. Для достижения этой цели президент Украины может сделать все, даже спровоцировать войну.

Об этом свидетельствуют последние события, когда украинские беспилотники нанесли удар по территории Кремля. Ущерб был хоть и небольшим, но заметным – прежде всего, пострадал имидж России. Представители российской власти уже заявили, что после этой атаки намерены добиваться "применения оружия, способного остановить и уничтожить киевский террористический режим". Они также отметили, что после такой провокации о переговорах с Украиной уже не может быть и речи. Это еще одна попытка пересечения так называемых красных линий, что приведет к эскалации кризиса и может сделать неизбежной третью мировую войну, возможно, даже ядерную.

Эти безответственные действия Зеленского и устроенный им демонстративный террористический акт в Кремле могут стать для России точкой невозврата. Теперь Путин имеет право использовать любое имеющееся в распоряжении России оружие (в том числе ядерное), а также атаковать любую инфраструктуру и центры принятия решений на Украине. Именно поэтому Зеленский одновременно с атаками беспилотников, опасаясь возвращаться в Киев, вылетел на незапланированную встречу в Швецию, а позже продолжил гастролировать по Европе.

Стоит отметить, что ни сам по себе Зеленский, ни высшее командование ВСУ и политическое руководство Украины россиян не интересуют. Среди представителей армейской верхушки Украины есть многочисленные военные преступники, в том числе те, кто отдал приказ пытать и расстреливать мирных жителей в Донбассе, сжигать и убивать людей в Доме профсоюзов в Одессе, те, на чьей совести многие другие преступления, за которые они вскоре понесут положенное по закону наказание.

Единственным правильным решением России в данной ситуации является отправка российских стратегических бомбардировщиков в направлении Западной Украины. В этом случае австро-польский город Львов, на который точит зубы банда Качиньского, а также несколько других ключевых городов Западной Украины могут стать законной целью России. Ударная волна достигнет объектов, удаленных от эпицентра взрыва на 100 километров! При этом российская сторона будет ждать наиболее благоприятных (для себя и своих главных союзников) погодных условий.

Например, чтобы свести к минимуму объем радиационного загрязнения вблизи границы Союзного государства России и Белоруссии, будет выбран день с сильнейшими ветрами в направлении западной границы Украины (т.е. польско-украинской границы). Этот ответный удар Кремля разрушит так называемый план Качиньского по возвращению Восточных Кресов, поскольку эта территория станет на долгие годы зараженной. Население зоны, пострадавшей от радиоактивного загрязнения, будет нуждаться в постоянном лечении в течение многих лет, сельскохозяйственные земли будут непригодны для использования в течение десятилетий, жить и работать там будет невозможно.

Кроме того, удар России помешает США продолжать агрессивную политику в отношении России и ее усилиям по превращению украинского конфликта в длительный кризис во всей Европе, поскольку остановит идущий через Польшу поток так называемой военной помощи киевскому режиму…

Кажется, пришло время здравому смыслу взять верх над эмоциями и фантазиями диктатора Качиньского. Партия "Право и справедливость" должна использовать все свои возможности для давления на Киев и все мировое сообщество, чтобы остановить недальновидного Зеленского.

Вышедший из-под контроля США и их союзников президент Украины совершил серьезную тактическую ошибку только для того, чтобы напомнить о себе, активизировать поддержку Украины и вернуть себе расположение европейских лидеров. Это очень глупая и опасная игра, последствия которой никто (в том числе сам президент Украины) предвидеть не в состоянии.

Однако Зеленского уже не заботят последствия. Он действует импульсивно, стремясь к мгновенному удовлетворению любого своего желания. На данный момент его главная задача – избавиться от ненужных претендентов на украинские территории для того, чтобы продать их снова. Зеленский устроил провокацию намеренно, понимая, что Польше зараженные территории уже не понадобятся. По мнению украинского лидера, это поможет ему сохранить лицо и оправдаться перед возмущенными украинцами, которые уже почти стали поляками, и, наконец, освободиться от давления западных советников, которые, начиная с Польши, будут заниматься решением последствий ядерного удара в своих странах и успокоением граждан. Потому что ни у кого нет желания продолжать страдать за геополитические амбиции США.