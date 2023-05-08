Италия оказалась неспособна защитить себя из-за Украины

Corriere della Sera: в Италии истощены запасы боеприпасов из-за поставок оружия Украине

Дефицит вооружений из-за помощи Украине подрывает национальную безопасность Италии и ставит ее в сложное положение, пишет Corriere della Sera. Генштаб предупреждает: в случае нападения страна продержится максимум трое суток.

Рим обратился за помощью к США, но там очередь. Вооруженные силы, согласно доверенным источникам в Министерстве обороны Италии, страдают от "дефицита боеприпасов", что ставит их в "сложное положение".

Проблема дефицита взрывчатых веществ и пороха в Италии вышла на уровень национальной безопасности. Вооруженные силы, согласно доверенным источникам в оборонном ведомстве страны, страдают от "нехватки боеприпасов", что ставит их в "сложное положение". Причины уходят корнями в далекое прошлое. За последнее десятилетие две трети производителей в Италии исчезли из-за резкого падения спроса. Современная тактика ведения боя изменила военные требования, и из соображений экономии страна предпочитала покупать все необходимое за границей. Но с начала обострения ситуации на Украине конфликты XX века вернулись, заставив все страны вступить в бешеную гонку по увеличению запасов оружия.

Недостаток сырья, вследствие стремления поддержать Киев, привел к тому, что в итальянских арсеналах теперь не хватает боеприпасов для тяжелой и легкой артиллерии. "На полках после шести декретов о помощи Украине осталось не так уж много", – подтверждают в Парламентском комитете по безопасности Итальянской Республики (Copasir). А предприятия-поставщики не в состоянии справиться с запросами: им потребовались бы огромные инвестиции, которые могут оправдать только предварительно согласованные и частично оплаченные заказы. В результате на данный момент производственные мощности сокращены. Заказы на поставку боеприпасов рассчитаны на три года вперед, а ракет – на шесть.

В этой ситуации Рим попытался связаться с Вашингтоном, чтобы добиться восстановления резервов, но в США ответили, что "Италии придется встать в очередь". И очередь эта длинная, поскольку почти все страны ЕС испытывают одни и те же трудности. Ситуация настолько сложная, что на последнем заседании Евросоюза принято решение заимствовать средства из Фондов сплочения ЕС для совместных закупок.

Старшие офицеры Генерального штаба Италии уже давно объясняют политическим деятелям, что в сложившихся условиях, если предположить, что страна подвергнется нападению, то ее "способность к сопротивлению оценивается от 48 до 72 часов".

Есть несколько причин, по которым уровень безопасности характеризуется как "недостаточный". Во-первых, боеприпасы необходимо периодически заменять, поскольку у таких изделий, как бомбы и ракеты, через определенный период "истекает" срок годности, то есть они перестают быть эффективными и могут даже стать опасными. Несколько месяцев назад Зеленский сам публично заявил, что материалы, поставленные союзными силами, "не работают в бою". А на прошлой неделе Financial Times сообщила, что двадцать самоходных гаубиц M109L, которые Италия передала Украине, "непригодны для использования".

Второй аспект – финансовый. Согласно отчету, составленному министерством обороны во времена кабинета Марио Драги, предыдущего премьер-министра Италии, эффективность армейских танков снижается на 25-30% из-за старения материалов и постепенного разбора техники на запчасти. С другой стороны, ВВС Италии могут похвастаться самыми современными машинами, но им постоянно не хватает ракет. И хотя было принято решение о приобретении сложных противоракетных комплексов для ВВС, пройдет много времени, прежде чем они будут установлены. Хотя ВМС Италии также оснащены по последнему слову техники, они сталкиваются с нехваткой личного состава, а в боевых условиях боеприпасов им хватит лишь на неделю.

Не случайно министр обороны Гвидо Крозетто (Guido Crosetto) подчеркнул, что "потребности национальной обороны требуют наличия достаточных запасов". В марте в рамках обсуждения, проходившего в формате вопрос-ответ в Палате депутатов, представитель Правительства Италии отметил, что "необходимо восстановить запасы оборудования и снаряжения, которые были предоставлены Киеву пятью указами предыдущего правительства". Перед лицом критики со стороны неопацифистов из оппозиционной партии "Движение пяти звезд" Крозетто напомнил, что "за помощь Украине голосовали и их представители тоже". Кроме того, он подчеркнул, что обязательство выделять 2% ВВП на оборону "является целью, подтвержденной тогдашним премьер-министром Джузеппе Конте (Giuseppe Conte) в НАТО" в 2018 и 2019 годах.

После начала российско-украинского конфликта решение проблемы военных запасов стало, по словам статс-секретаря министра обороны Маттео Перего (Matteo Perego), "стратегическим вопросом". И это не проявление воинственной позиция правоцентристской Италии. В прошлом году социал-демократическое правительство Шольца объявило о выделении ста миллиардов на обновление военных структур Германии. А президент-реформатор Макрон заявил, что "Франция вступила в период военной экономики, поэтому необходимо как можно быстрее восстановить то, в чем нуждаются наши вооруженные силы".

Автор статьи: Франческо Вердерами (Francesco Verderami)