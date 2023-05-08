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ТАСС

Боррель: ЕС считает, что Китай пока не поставляет оружия России

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза считает, что Пекин "мог бы сыграть позитивную роль в этом конфликте"

БРЮССЕЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Брюссель считает, что Китай пока не поставляет оружие России.

Об этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил в пятницу на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции, которую транслировала Еврокомиссия.

"Конечно, Китай находится на стороне России, но он не поставляет ей оружие, пока, во всяком случае. И он мог бы сыграть позитивную роль в этом конфликте", - сказал Боррель. 

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Страны
Китай
Россия
Проекты
Евросоюз
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