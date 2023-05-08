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Известия.ru

Военный эксперт назвал важным удар ВКС РФ по наемникам в Черниговской области

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Леонков: удар по пункту дислокации наемников в Черниговской области имеет большое значение

Военный эксперт Алексей Леонков 5 мая заявил «Известиям», что удар Воздушно-космических сил РФ по пункту дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области имеет большое значение.

«Думаю, это плановые удары. Потому что мы инструкторов уже не раз выносили — и на Яворовском полигоне, и под Ивано-Франковском. Накрывали их и в штабах. Как только мы обнаруживаем, где они там прячутся, туда и прилетают. Такие удары имеют большое значение. Думаю, что и те специалисты, которые недавно были присланы на Украину, — 200 киберспециалистов, еще какие-то — найдем и обнулим», — сказал он.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что оперативно-тактической авиацией группировки нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Лизуновка.

Также стало известно, что Вооруженные силы России поразили две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию четырех подразделений украинских войск на купянском направлении около сел Харьковской области: Каменка, Новомлынск, Тиньковка, а также в районе Стельмаховки в Луганской Народной Республике.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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