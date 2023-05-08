Западу предстоит разочаровать Украину: в НАТО ей не место

Bloomberg: вступление Украины в НАТО во время конфликта грозит началом третьей мировой

НАТО не должна принимать Украину в свои ряды, пока идут боевые действия, поскольку это грозит третьей мировой, пишет Андреас Клут в статье для Bloomberg. При этом любая помощь Запада без членства в альянсе разочарует Киев, отмечает он.

Трансатлантический альянс должен помогать Киеву всеми возможными способами, однако ему не следует приглашать Украину под купол взаимной обороны.

Существует масса убедительных причин для того, чтобы принять Украину в НАТО. Но есть еще более веские причины этого не делать. Поэтому, когда представители 31 государства-члена трансатлантического альянса встретятся на саммите, который пройдет в июле в Литве, они должны будут поддержать Украину всеми возможными способами, кроме одного. Им не следует обещать Киеву, что со временем он станет полноправным членом альянса и что на него тоже будет распространяться действие Статьи 5 Устава НАТО – статьи, согласно которой нападение на одного члена организации расценивается как нападение на всех.

В данном случае вопрос о том, действительно ли Украина является частью "Запада", перед нами не стоит. Определенно она является, и поэтому должна как можно скорее вступить в Евросоюз.

Вопрос о членстве Киева в НАТО также не сводится к решению о том, должны ли западные союзники и дальше поддерживать украинцев в их борьбе против российских войск. Обязательно должны поддерживать – оружием, деньгами, разведданными и всем прочим, но только не собственным военным присутствием.

Кроме того, отсутствие официального приглашения вступить в альянс прямо сейчас не должно помешать Украине – которая в 2019 году закрепила в своей конституции стремление стать членом НАТО, – повторить свою попытку в будущем, после того как она успешно защитит себя от натиска сил президента России Владимира Путина. На самом деле, лично я надеюсь, что предстоящее весеннее контрнаступление Киева в конечном счете приведет его к победе.

Но в нынешних обстоятельствах Украине нельзя предоставлять гарантии безопасности, которые закреплены в Статье 5 и которые распространяются на всех членов НАТО. Ни один альянс – а НАТО является самым успешным военным блоком в истории человечества – не должен принимать страну, которая уже ведет борьбу против противника альянса, у которого к тому же есть ядерное оружие. Такая позиция – проявление реализма. Это вывод, который идет от головы, а не от сердца, всецело болеющего за Киев.

Однако любые меры, если они не будут предусматривать полного членства в НАТО, конечно же разочаруют Киев. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что пришло время альянсу НАТО – который пообещал Украине членство еще в 2008 году, но не озвучил конкретные сроки, –"перестать искать оправдания" и выступить с письменным обязательством на саммите в Вильнюсе.

В конце концов, по мнению Кулебы, это несправедливо – принимать в НАТО Финляндию, имеющую общую границу с Россией, и, возможно, Швецию, но отказывать в членстве Украине. Ведь украинцы в настоящий момент защищают то, что осталось от европейского миропорядка, и платят за это собственной кровью. В процессе они превращаются в закаленных в боях солдат. НАТО должна быть им благодарна и должна стремиться включить эту боевую силу в свои ряды.

Я согласен. Но это говорит сердце, а не голова. Если бы членство доставалось только тем странам, которые этого по-настоящему заслуживают, Украина вошла бы в состав альянса – а еще можно было бы лишить членства Венгрию и Турцию. Но право вступить в НАТО не может основываться только на соображениях справедливости.

Кулеба также упомянул о еще одном аргументе против вступления Киева в НАТО, который звучал ранее. Этот аргумент гласит, что прием в ряды альянса новых стран, которые прежде были частью Советского Союза и царской России, без необходимости провоцирует Россию. По словам Кулебы, это "всегда было неправдой", а теперь этот аргумент и вовсе "смехотворен". В конце концов Путин присоединил Крым в 2014 году, когда Украина отказалась от своего стремления вступить в НАТО, и начал свою специальную военную операцию в прошлом году, когда возможное членство Киева перестали обсуждать.

И снова я соглашусь. Путин – задира, и его не нужно провоцировать, чтобы он перешел в атаку. Он понимает только язык политики сдерживания, только язык силы и воинской доблести. Для этого и существует альянс НАТО.

Истинный аргумент против членства Украины звучит иначе. Он заключается в том, что нельзя дать обещание защищать нового члена, который уже находится в состоянии вооруженного конфликта, не вступив в этот самый конфликт автоматически. Союзники должны будут помогать украинцам, то есть фактически вести огонь по русским. Сценарии эскалации невозможно детально спрогнозировать. Однако все они ведут к началу третьей мировой войны.

В этом смысле пункт о взаимной обороне, закрепленный в Статье 5, предполагает автоматизм, который мало чем отличается от более сложных альянсовых отношений, приведших к Первой мировой войне. В тот момент европейские лидеры не смогли предугадать, что целый каскад договорных обязательств превратит спор между Австро-Венгрией и Сербией в кошмар континентальных, а затем и практически глобальных масштабов.

Сегодня нет никакого приемлемого способа определить членство Украины в НАТО таким образом, чтобы исключить подобные риски. Альянс не может, к примеру, распространить статью 5 только на те территории, которые в настоящее время принадлежат Киеву. Во-первых, это исключение уже равнозначно уступкам, на которые украинцы совершенно правомерно отказываются идти, потому что в противном случае им фактически придется отдать русским большую часть Запорожья, Херсона, Донецка, Луганска и Крыма. Во-вторых, такие технические детали не будут отражать реальную линию соприкосновения, которая постоянно меняется. <...>

Как только в этой гипотетической ситуации альянс станет "воюющей стороной", союзники по вполне понятным причинам начнут принимать непосредственное участие в разработке и реализации стратегии Киева. Их главная задача будет заключаться в том, чтобы не позволить конфликту распространиться на Прибалтику, Арктику, на космос, а также не допустить применения ядерного оружия – то есть не допустить начала третьей мировой. По сути, Брюссель, Вашингтон, Лондон, Берлин и другие должны будут диктовать Киеву, где и как нападать на русских, а где и как воздерживаться от атак. Но это противоречит собственным интересам украинцев.

Этой тупиковой ситуации не было в 2004 году, когда три другие бывшие советские республики – Эстония, Латвия и Литва – оказались среди тех семи стран, которые вступили в НАТО. Хотя страны Балтии чувствовали угрозу со стороны Москвы, официально они пребывали в состоянии мира. И с тех пор Статья 5 Устава НАТО удерживает Путина от наступления на них.

Проблемы Украины также отличаются от ситуации, в которой находился Кипр в 2004 году, когда он вступил в Евросоюз (но не в НАТО). Этот остров тоже пребывал и до сих пор пребывает в состоянии затянувшегося конфликта между этническими турками на севере и этническими греками в остальной его части. В Евросоюзе тоже действует правило взаимной защиты. То есть теоретически блок может оказаться втянутым в конфликт между кипрскими греками и турками, а также их сторонниками в самой Турции – которая, по крайней мере на бумаге, тоже может вступить в Евросоюз.

Но в случае с Евросоюзом правило о взаимной защите настолько расплывчато, что не предполагает никакого автоматизма. Членство в нем – это обещание присоединиться к коммерческому и цивилизационному блоку, который по своей сути является мирным и демократическим проектом. Именно поэтому украинцам не терпится в него вступить.

Таким образом, любой геополитический реалист должен прийти к выводу, что Запад обязан помочь Украине, ускорив процесс ее вступления в Евросоюз и предоставив ей оружие из арсеналов и с заводов натовских стран. Однако Запад не должен вступать в боевые действия на стороне Киева. А ведь именно это и станет следствием присоединения Украины к НАТО.

Между тем западные гарантии безопасности после окончания конфликта – это другое дело. Они обязательно станут одним из основных пунктов мирных переговоров между Киевом, Москвой и посредниками. <…>

Автор статьи: Андреас Клут (Andreas Kluth)