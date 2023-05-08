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ЦАМТО

МНО Литвы намерено закупить дополнительные ББМ "Боксер"

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БТР "Боксер"
БТР "Боксер".
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 5 мая. МНО Литвы завершает первый этап приобретения боевых машин пехоты (БМП) "Вилкас". Предполагается, что летом в страну должны быть доставлены последние 23 бронемашины.

Большая часть приобретенных БМП на платформе "Боксер" уже поставлены и переданы в состав механизированного батальоны им. князя Альгирдаса механизированной бригады "Железный волк". Оставшиеся ББМ должны быть переданы уланскому мотопехотному батальону им. княгини Бируте той же бригады.

Вся техника эксплуатируется без ограничений и интенсивно используется в ходе учений. На всех бронемашинах будет установлено обновленное программное обеспечение. Обновление находится в процессе интеграции.

Адаптированные в соответствии с требованиями ВС Литвы БМП "Вилкас" производятся консорциумом ARTEC. Машины оснащены дистанционно управляемыми модулями "Самсон" Mk.2 израильского производства с 30-мм автоматической пушкой MK-44S, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пусковой установкой с двумя ПТУР "Спайк-LR". Контракт реализуется под контролем Организации по сотрудничеству в области вооружений OCCAR (Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement).

Переговоры о реализации второго этапа закупок "Боксер" начались в прошлом году с учетом рекомендаций вооруженных сил и после анализа рынка. МНО Литвы планирует закупить дополнительно более 120 БМП "Боксер". Необходимая информация для приобретения была представлена в OCCAR и согласована с ARTEC. В настоящее время консорциум готовит коммерческое предложение для перехода к следующему этапу переговоров.

Ожидается, что контракт будет подписан осенью 2023 года. Предполагается, что в производстве будут задействованы литовские компании, которые также войдут в международные цепочки поставок немецких производителей Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.

Как сообщал ЦАМТО, 22 августа 2016 года командование ВС Литвы через OCCAR заключило с совместным предприятием ARTEC, сформированным Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, контракт на поставку 88 многоцелевых ББМ "Боксер" с колесной формулой 8х8 в адаптированной версии, трех учебных машин, а также сопутствующих услуг и оборудования. Стоимость контракта составила 385,6 млн. евро (437 млн. долл.).

Первая пара ББМ была официально принята на вооружение СВ Литвы 9 июля 2019 года.

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Страны
Литва
Компании
Krauss-Maffei
OCCAR
Rheinmetall
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Военные учения
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