СВ США заказали крупную партию ПТРК "Джавелин"

ЦАМТО, 5 мая. Командование СВ США объявило о подписании 3 мая с СП Javelin, сформированным компаниями Lockheed Martin и Raytheon Technologies, контракта на поставку ПТРК "Джавелин", связанного оборудования и услуг.

Контракт с неопределенным сроком поставки неопределенного количества изделий ID/IQ (indefinite-delivery/indefinite-quantity) будет выполнен в период с 2023 по 2026 ф.г.

Базовый годичный контракт предусматривает поставки на сумму 1,02 млрд. долл. В случае выполнения всех опционов, стоимость продажи может составить 7,2 млрд. долл.

Соглашение также включает поставку инструмента, испытательного и вспомогательного оборудования, выполнение работ в целях наращивания производства ракет до 3960 ед. в год к концу 2026 года. Контракт предусматривает поставки и поддержку производства ПТРК "Джавелин" для СВ, КМП, ВМС США и зарубежных заказчиков.

Помощник министра СВ США по закупкам, логистике и технологиям Даг Буш заявил, что СВ США совместно с производителями стремятся сократить сроки производства и поставки ПТРК.

"Джавелин" представляет собой переносной многоцелевой ракетный комплекс средней дальности, использующий ракеты класса "выстрелил-и-забыл", который может применяться как в переносной, так и в установленной на технике версиях. ПТУР оснащена тепловизионной головкой самонаведения и тандемной боевой частью, предназначена для поражения в сложных метеоусловиях бронированной техники, зданий и фортификационных сооружений на дальностях до 2,5 км и может быть запущена одним военнослужащим.

По информации Lockheed Martin, на сегодняшний день произведено более 50 тыс. ракет и более 12 тыс. прицельно-пусковых устройств "Джавелин". Разработчики продолжают работы по усовершенствованию ПТРК для обеспечения эффективного поражения новых угроз. Как предполагается, "Джавелин" останется на вооружении до 2050 года.

В настоящее время комплекс состоит на вооружение таких стран, как Франция, Тайвань, Иордания, Катар, Турция, Литва, Чехия, Индонезия, Ирландия, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Украина, Грузия, Австралия, Эстония, ОАЭ, Великобритания, Северная Македония.

Закупленные самостоятельно и переданные странами Запада комплексы "Джавелин" активно применяются ВС Украины.