Войти
ЦАМТО

СВ США заказали крупную партию ПТРК "Джавелин"

381
0
0
Источник изображения: Фото: rayteon.com

ЦАМТО, 5 мая. Командование СВ США объявило о подписании 3 мая с СП Javelin, сформированным компаниями Lockheed Martin и Raytheon Technologies, контракта на поставку ПТРК "Джавелин", связанного оборудования и услуг.

Контракт с неопределенным сроком поставки неопределенного количества изделий ID/IQ (indefinite-delivery/indefinite-quantity) будет выполнен в период с 2023 по 2026 ф.г.

Базовый годичный контракт предусматривает поставки на сумму 1,02 млрд. долл. В случае выполнения всех опционов, стоимость продажи может составить 7,2 млрд. долл.

Соглашение также включает поставку инструмента, испытательного и вспомогательного оборудования, выполнение работ в целях наращивания производства ракет до 3960 ед. в год к концу 2026 года. Контракт предусматривает поставки и поддержку производства ПТРК "Джавелин" для СВ, КМП, ВМС США и зарубежных заказчиков.

Помощник министра СВ США по закупкам, логистике и технологиям Даг Буш заявил, что СВ США совместно с производителями стремятся сократить сроки производства и поставки ПТРК.

"Джавелин" представляет собой переносной многоцелевой ракетный комплекс средней дальности, использующий ракеты класса "выстрелил-и-забыл", который может применяться как в переносной, так и в установленной на технике версиях. ПТУР оснащена тепловизионной головкой самонаведения и тандемной боевой частью, предназначена для поражения в сложных метеоусловиях бронированной техники, зданий и фортификационных сооружений на дальностях до 2,5 км и может быть запущена одним военнослужащим.

По информации Lockheed Martin, на сегодняшний день произведено более 50 тыс. ракет и более 12 тыс. прицельно-пусковых устройств "Джавелин". Разработчики продолжают работы по усовершенствованию ПТРК для обеспечения эффективного поражения новых угроз. Как предполагается, "Джавелин" останется на вооружении до 2050 года.

В настоящее время комплекс состоит на вооружение таких стран, как Франция, Тайвань, Иордания, Катар, Турция, Литва, Чехия, Индонезия, Ирландия, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Украина, Грузия, Австралия, Эстония, ОАЭ, Великобритания, Северная Македония.

Закупленные самостоятельно и переданные странами Запада комплексы "Джавелин" активно применяются ВС Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Грузия
Индонезия
Иордания
Ирландия
Катар
Литва
Македония
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Оман
США
Тайвань
Турция
Украина
Франция
Чехия
Эстония
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Похожие новости
23.09.2022
США поставят ПТРК "Джавелин" шести инозаказчикам
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
01.06.2020
СВ США заказали дополнительные ПТРК "Джавелин"
04.02.2019
Начинается серийное производство новой версии ракеты "Джавелин"
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 21:39
  • 49007
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.05 20:41
  • 68
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.05 18:34
  • 2
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 15:56
  • 7
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие
  • 08.05 11:44
  • 1
"Калашников" начал серийное производство титановых бронешлемов "Эльбрус-Т"
  • 08.05 11:42
  • 1
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 08.05 10:49
  • 1
Россия снова победила США в космической гонке
  • 08.05 10:41
  • 1
Чемезов рассказал об импортных компонентах в самолете SSJ New
  • 08.05 10:35
  • 1
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 10:28
  • 1
WSJ: на Западе считают, что контрнаступление ВСУ "подготовит почву" для диалога с Россией
  • 08.05 10:22
  • 12
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 08.05 09:43
  • 2
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 08.05 08:26
  • 1
Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба