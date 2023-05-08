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ЦАМТО

Дания совместно с Германией передаст Украине 80 танков Leopard-1A5

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Танк Leopard 1A5 в музее
Танк Leopard 1A5 в музее.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Leopard 1A5 ‘343 156’

ЦАМТО, 5 мая. Дания совместно с Германией передаст Украине 80 танков Leopard-1A5. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен датскому телеканалу TV2.

По данным телеканала, переданная военная техника будет готова к использованию украинскими войсками к 1 июня. В сообщении также поясняется, что танки Leopard-1A5 были сняты с вооружения Дании в 2005 году.

Как напоминает агентство, в марте Т.Поулсьен заявлял, что первые танки Leopard-1A5 из Дании, Германии и Нидерландов будут переданы Украине в начале мая.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Нидерланды
Украина
Продукция
Leopard-1
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