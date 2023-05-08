ЦАМТО, 5 мая. Дания совместно с Германией передаст Украине 80 танков Leopard-1A5. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен датскому телеканалу TV2.

По данным телеканала, переданная военная техника будет готова к использованию украинскими войсками к 1 июня. В сообщении также поясняется, что танки Leopard-1A5 были сняты с вооружения Дании в 2005 году.

Как напоминает агентство, в марте Т.Поулсьен заявлял, что первые танки Leopard-1A5 из Дании, Германии и Нидерландов будут переданы Украине в начале мая.