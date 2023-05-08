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ТАСС

Лавров заявил, что опровержения США и Украины по атакам на Кремль ничего не значат

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Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Мавританию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Мавританию.
Источник изображения: © МИД РФ

Глава МИД отметил, что "способность наших украинских и западных друзей врать очень хорошо известна"

ПАНАДЖИ /штат Гоа, Индия/, 5 мая. /ТАСС/. Опровержения представителей США и Украины об их причастности к атакам на Кремль ничего не значат для Москвы, их способность врать хорошо известна. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран - членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Если вы думаете, что, если США и Украина отвергли обвинения [в атаках], то мы должны перестать думать о том, что мы знаем о случившемся. Этого не будет. Способность наших украинских и западных друзей врать очень хорошо известна", - сказал он.

По словам Лаврова, вся ситуация "демонстрирует кризис, который гораздо и гораздо глубже, чем просто действия режима во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским". 

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