Против русских «Торов» у ВСУ нет приемов

С первых дней специальной военной операции на Украине, благодаря «богам чистого неба» (как заслужено прозвали военные ЗРК «Тор-М1» и «Тор-М2»), российские зенитчики нанесли колоссальный урон украинской авиации и парку ударных беспилотников.

Хваленые турецкие БПЛА «Байрактар» начали падать под ударами ракет «Торов» буквально на следующий день после первой поставки на Украину. В итоге, после сжигания в небе около сотни турецких беспилотников, «Байрактары» перестали «бороздить деньги» в зоне СВО.

Как оказалось, в реалиях боевых действий «Торы» не менее успешно сбивают баллистические ракеты «Точка-У», хотя их полетные показатели, казалось бы, существенно превышали технические возможности ЗРК.

Благодаря последней модернизации комплекса «Тор-М2», комплексы стали видеть в прицеле и перехватывать ракеты американских РСЗО HIMARS, а совсем недавно Минобороны заявило об уничтожении первой американской «умной бомбы».

ЗРК «Тор-М2». Источник: https://kupol.ru/

И хотя официально военные прямо не указали, что это - работа «Тора», эксперты не сомневаются, что по GLSDB с высокой точностью отработала именно последняя версия российского ЗРК.

Напомним, что зенитный ракетный комплекс «Тор» был разработан Ижевским электромеханическим заводом «Купол» (ныне - входит в оборонный холдинг «Алмаз-Антей»).

Работы над созданием ЗРК «Тор» начались в середине 1970-х годов. Комплекс был призван ответить на угрозы противорадиолокационных и низколетящих крылатых ракет, управляемых авиабомб и других летательных аппаратов противника.

За время эксплуатации «Тора» прошло три волны его серьезных улучшений: в 1991 году до уровня «Тор-М1», в 2009-м - до «Тор-М2У», в 2016-м - до «Тор-М2». Каждая модернизация существенно (по ряду параметров – в разы) улучшала тактико-технические характеристики по сравнению с предшественниками.

ЗРК «Тор-М2». Источник: https://kupol.ru/

Сегодня главная задача, возлагаемая на «Торы» - защищать войска первого эшелона. И «Тор-М2», по сравнению со своими прототипами и аналогами, имеет для этого все необходимое: программное обеспечение, которое полностью соответствует характеру современного боя, новую ракету, увеличенный до 16 боеприпасов комплект, возможность обстреливать одновременно четыре цели, а главное – способность улавливать, сопровождать и поражать воздушные объекты противника в движении.

Зенитный ракетный комплекс может вести разведку воздушного пространства на скорости до 45 км/ч. Кроме того, в ходе СВО «Тор-М2» обеспечивает надежную защиту комплексов ПВО средней дальности «Бук-М3».

Высоких оценок военных удостоена автоматизированная система управления, которая сама выбирает важные цели и определяет порядок их поражения.

Таким образом, в ижевском комплексе реализован принцип «выстрелил и забыл»: на практике он позволяет быстро менять местоположение, избегая вражеского ответного огня.