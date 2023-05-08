Боррель заявил, что чувствует себя министром обороны ЕС, а не дипломатом

По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза, на Украине "не время для разговоров о мире, а время для поддержки военной победы"

БРЮССЕЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил в пятницу, что, координируя военные поставки на Украину, он чувствует себя не дипломатом, а министром обороны ЕС.

"Я все больше чувствую себя как министр обороны Евросоюза, а не глава дипломатической службы. Я никогда не думал, что буду считать снаряды", - сказал он на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции, которую транслировала Еврокомиссия.

Он утверждал, что конфликт "не должен закончиться капитуляцией Украины и выходом российских войск на границы Европы". Боррель также заявил, что на Украине "не время для разговоров о мире, а время для поддержки военной победы".