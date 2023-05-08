"Калашников" начал серийное производство титановых бронешлемов "Эльбрус-Т"

ЦАМТО, 5 мая. АО "НИИ стали" начало серийное производство титановых бронешлемов "Эльбрус-Т". Данные изделия являются частью новой линейки титановых шлемов, адаптированных под уровень Бр2 нового российского ГОСТ Р 57560-2017.

Имеющиеся производственные мощности и налаженные цепочки поставок позволят сократить цикл производства этого шлема до 3 месяцев.

Титановый шлем имеет ряд преимуществ перед полностью композиционными шлемами. Одно из них – более высокая стойкость к осколкам естественного дробления, имеющим острые режущие кромки (осколки ручных гранат, гранатометных выстрелов (ВОГ), мин, осколочно-фугасных снарядов). Превосходит титановый шлем своих конкурентов и по эксплуатационным характеристикам. При этом по стоимостным параметрам титановый шлем "Эльбрус-Т" находится на уровне лучших композиционных шлемов уровня Бр2.

Титановые шлемы всегда были визитной карточкой НИИ Стали. Модели "Алтын", 6Б6-3, "Рысь-Т" до сих пор эксплуатируются в силовых структурах России и республик бывшего СССР благодаря качеству и надежности.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".