Войти
ЦАМТО

"Калашников" начал серийное производство титановых бронешлемов "Эльбрус-Т"

461
1
+2
Broneshlem_NII_Stali_001
Бойцы в бронешлемах. Фото: ОАО НИИ Стали.

ЦАМТО, 5 мая. АО "НИИ стали" начало серийное производство титановых бронешлемов "Эльбрус-Т". Данные изделия являются частью новой линейки титановых шлемов, адаптированных под уровень Бр2 нового российского ГОСТ Р 57560-2017.

Имеющиеся производственные мощности и налаженные цепочки поставок позволят сократить цикл производства этого шлема до 3 месяцев.

Титановый шлем имеет ряд преимуществ перед полностью композиционными шлемами. Одно из них – более высокая стойкость к осколкам естественного дробления, имеющим острые режущие кромки (осколки ручных гранат, гранатометных выстрелов (ВОГ), мин, осколочно-фугасных снарядов). Превосходит титановый шлем своих конкурентов и по эксплуатационным характеристикам. При этом по стоимостным параметрам титановый шлем "Эльбрус-Т" находится на уровне лучших композиционных шлемов уровня Бр2.

Титановые шлемы всегда были визитной карточкой НИИ Стали. Модели "Алтын", 6Б6-3, "Рысь-Т" до сих пор эксплуатируются в силовых структурах России и республик бывшего СССР благодаря качеству и надежности.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НИИ Стали
Похожие новости
18.06.2021
Главы Минобороны Армении и РФ обсудили дислокацию погранвойск на границе с Азербайджаном
28.05.2018
Почему Япония отказалась от права на войну
03.07.2014
Впервые за 30 лет в России создана новая броневая сталь для бронетанковой техники
04.03.2014
«Вертолеты России» продолжают модернизацию отрасли
23.09.2013
«Тракторные заводы» представят новейшие разработки в области защиты перспективных образцов вооружения
17.12.2012
"Мистрали" – non grata
29.12.2010
Рейтинг 10 наиболее важных контрактов и соглашений, заключенных Россией в 2010 году в сфере ВТС
1 комментарий
№1
08.05.2023 11:44
Вот это правильное использование титана. И нечего его пиндосам отправлять.
+2
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 21:39
  • 49007
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.05 20:41
  • 68
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.05 18:34
  • 2
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 15:56
  • 7
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие
  • 08.05 11:44
  • 1
"Калашников" начал серийное производство титановых бронешлемов "Эльбрус-Т"
  • 08.05 11:42
  • 1
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 08.05 10:49
  • 1
Россия снова победила США в космической гонке
  • 08.05 10:41
  • 1
Чемезов рассказал об импортных компонентах в самолете SSJ New
  • 08.05 10:35
  • 1
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 10:28
  • 1
WSJ: на Западе считают, что контрнаступление ВСУ "подготовит почву" для диалога с Россией
  • 08.05 10:22
  • 12
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 08.05 09:43
  • 2
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 08.05 08:26
  • 1
Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба