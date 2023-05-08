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Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

ЦАМТО, 5 мая. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и глава Ростеха Сергей Чемезов обсудили итоги деятельности компании в 2022 году.

Генеральный директор Госкорпорации доложил о выполнении ГОЗ и реализации гражданских проектов, а также о том, как решаются на предприятиях вопросы кадровой политики.

Несмотря на санкции и другие вызовы, крупнейшей в стране промышленной компании удалось нарастить объемы производства военной продукции, сохранив на хорошем уровне показатель по гражданской выручке. Выручка Корпорации по итогам 2022 года достигла 2,1 трлн. руб., показатель EBITDA – 220 млрд. руб. При этом доля гражданской выручки составила 45%, в денежном выражении – почти 1 трлн. руб.

"На Ростех возложена большая ответственность за обеспечение стабильной работы целого ряда отраслей экономики, от медицины до космоса. Ростех также выполняет колоссальный объем работ, связанных с проведением специальной военной операции. Это производство самых современных видов вооружения, техники, технологий", – отметил Михаил Мишустин.

Глава Ростеха подчеркнул, что Госкорпорация всегда нацелена на безусловное выполнение гособоронзаказа. Чтобы нарастить темпы и объемы производства необходимой армии продукции, коллективы многих предприятий Ростеха перешли на трех-четырехсменный режим работы.

"Если говорить в целом по объему гособоронзаказа, то половину производим мы. А если говорить о продукции, которая участвует сегодня в СВО, это будет почти 80%. Это и боевая авиация, и вертолеты, вся артиллерия, бронетехника, боеприпасы, беспилотники, тяжелые огнеметные системы, стрелковое оружие. Огромное количество той техники, которая сегодня нужна армии, мы всю ее производим", – сообщил Сергей Чемезов.

Глава Ростеха рассказал, что в 2022 году шел активный набор специалистов как на предприятия, участвующие в выполнении гособоронзаказа, так и на заводы, реализующие масштабные гражданские проекты, прежде всего, в области авиастроения, цифровизации и радиоэлектронного комплекса. Всего холдинги Корпорации приняли на работу более 30 тысяч сотрудников.

"Для привлечения новых сотрудников внедрили конкурентоспособный социальный пакет. Он включает медицинское страхование и материальную помощь, жилищную программу. Кстати, что касается жилищной программы, сотрудник, взявший ипотечный кредит, ему нужно только выплатить тело кредита, наше предприятие субсидирует процентную ставку по ипотеке", – отметил Сергей Чемезов.

Как рассказал генеральный директор Ростеха, уход иностранных партнеров, разрыв логистических цепочек, трудности с международными взаиморасчетами в начале 2022 года поставили под угрозу ряд важнейших производственных программ, прежде всего, в области авиастроения, автомобилестроения, электроники. Тем не менее, правильные управленческие решения позволили не допустить негативных последствий.

Так, на КАМАЗе возобновлен выпуск грузовиков нового поколения К5 и оперативно импортозамещены компоненты для электробусов, составляющих основу московского парка экологичного вида транспорта. Это исключило потенциальные проблемы с техническим обслуживанием и отсутствием запчастей и расходных материалов.

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха реализовала проекты, важные для энергетического комплекса страны: выпустила первую в России серийную газовую турбину большой мощности ГТД-110М, которая будет эксплуатироваться на новой тепловой электрической станции "Ударная" в Краснодарском крае, а также первый отечественный энергетический агрегат для буровых платформ "Газпрома" ГТА-8.

На финишную прямую вышел проект импортозамещенного лайнера Superjet New, для которого разрабатываются российские двигатели ПД-8 и около 40 отечественных систем и компонентов взамен иностранных. Выход проекта на серийную мощность с производством до 20 самолетов в год планируется с 2024 года. Кроме того, Объединенная авиастроительная корпорация подняла в небо еще один опытный авиалайнер МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14. В 2024 году планируются поставки первых шести серийных самолетов этого типа.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Продукция
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КАМАЗ
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