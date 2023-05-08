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Интерфакс-АВН

Боррель не считает жизнеспособным план Китая по урегулированию на Украине

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: AP Photo/ Virginia Mayo

Брюссель. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не считает жизнеспособным план Пекина по урегулированию конфликта на Украине и ориентируется только на предложения, выдвинутые Киевом.

"Единственный план, который может называться мирным, это предложения, выдвинутые Зеленским", - сказал он в ходе выступления во Флоренции, отвечая на вопрос, видит ли он мирный план, который мог бы урегулировать конфликт.

"Мирный план Китая - это попытка выдать желаемое за действительное, а не мирный план", - считает Боррель.

При этом главный европейский дипломат признал, что предложения Киева "конечно, не примут в России".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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