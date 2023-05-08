Европа хочет мира, а ее главный интерес связан с Россией

Политика: Европа должна блюсти свои интересы, а не защищать американские

Запад утратил возможности не только управлять миром, но и вести успешную политику внутри собственных государств, пишет "Политика". Европейцы разглядели свои антинародные элиты и начали процесс их отстранения от власти. Люди хотят мира и жизни без навязанной военной истерии.

Бошко Обрадович (Бошко Обрадовић)

Сегодня Европа делится на сторонников войны и на сторонников мира. Проект Европейского Союза создавался как крупнейшая мирная инициатива после Второй мировой войны, а теперь он оказался под вопросом из-за поддержки одной из сторон в вооруженном конфликте на Украине.

Сербские прозападные политики как у власти, так и в оппозиции не замечают огромных геополитических изменений, происходящих в Европе и мире. Они делают вид, что не видят французского президента Эммануэля Макрона, который встречается с китайским председателем Си Цзиньпином в Пекине вместе с первым бюрократом Европейского Союза фон дер Ляйен. Они не замечают и венгерского министра иностранных дел, который едет с визитом в Москву в разгар боев на Украине. Они как будто проспали геополитическую революцию, не поняв, что нынешний Запад — больше не единая мировая сила, которая контролирует весь мир. На самом деле, изживающий себя Европейский Союз и американская администрация являются истинными причинами нынешнего нравственного и материального кризиса. Мир снова стал многополярным и, помимо коллективного Запада, есть и другие мощные мировые силы, такие как страны БРИКС. Еще недавно трудно было даже представить себе, что мировую торговлю энергоносителями можно вести не в долларах, но вскоре доллар отойдет на второй план, уступив место другим валютам.

Западники в Сербии не признают реальность и коллапс политики санкций против России, которые не поддержала большая часть человечества. Точно так же они не видят цивилизационный коллапс Запада, который все больше становится антихристианским, антисемейным, античеловеческим с его трансгуманистической повесткой. Ее он пытается навязать всему остальному миру, но ничего уже не выходит ни у него дома, ни тем более в других регионах мира. Запад утратил идеологическую привлекательность, нравственную легитимность, а также реальные возможности для управления не только в мире, но и даже внутри собственных государств. Европейские народы разглядели свои антинародные элиты и начали процесс их отстранения. Народы Европы хотят мира и нормальной жизни без искусственно навязанной военной истерии, которая полезна только натовским элитам.

Сербское движение "Двери", будучи истинно национальным и государствообразующим, а значит, истинно европейским, не приемлет западный тоталитаризм в виде новых ультиматумов о том, что мы должны признать лжегосударство Косово и ввести санкции против России. Суверенные государства не должны действовать против собственных национальных и государственных интересов. Тот, кто отстаивает реализацию антиконституционного и капитулянтского французско-немецкого договора и введение санкций против России, тот выступает за политическую нестабильность и войну. Те, что поддерживают санкции против России, не только поддерживают конфликт, но и являются по сути своей антиевропейскими и антимирными политическими силами, которые служат лишь интересам США и НАТО, разжигающих конфликт. Напротив, сербское движение "Двери" выступает за мир, как на Украине, так и во всей Европе, которая должна блюсти свои европейские интересы, а не служить американским. А один из главных геостратегических европейских интересов — это сотрудничество с Россией, как в экономике и энергетике, так и в политике и области безопасности.

Сегодня Европа делится на воинствующую и мирную. Проект Европейского Союза создавался как крупнейшая мирная инициатива после Второй мировой войны, а теперь он оказался под вопросом из-за поддержки одной из сторон в вооруженном конфликте на Украине. Новые мирные инициативы уже поступают от венгерского и немецкого парламента с требованиями как можно скорее приступить к мирным переговорам вместо очередных поставок оружия и дополнительных санкций. Воинственные настроения должны отступить. Вместе с Россией придет в Европу мир. В самой Европе произойдут геополитические изменения, и тогда Брюссель больше не будет решать, как должны жить европейские государства. В такой Европе национальное государство Сербия займет свое место. Сербское движение "Двери" с радостью примет участие в формировании такой новой Европы, христианской, просемейной, экологически патриотической, Европы культуры и демократии, Европы мира, а не санкций и войны.

Автор — народный депутат и председатель сербского движения "Двери".