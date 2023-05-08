СМИ: Италия обратилась к США с просьбой помочь в восстановлении резервов боеприпасов

По сведениям газеты Corriere della Sera, в Вашингтоне ответили, что Рим "должен встать в очередь"

РИМ, 5 мая. /ТАСС/. Дефицит боеприпасов, возникший в том числе из-за оказания военной помощи Украине, ставит итальянское министерство обороны в "крайне затруднительное положение". Об этом сообщает в пятницу газета Corriere della Sera, ссылаясь на источники. По утверждению газеты, Рим попросил помощи у Вашингтона для восстановления резервов вооружений.

США, по данным издания, ответили, что Италия "должна встать в очередь". Возникшие проблемы являются общими для очень многих государств Европейского союза, в связи с этим на последнем заседании ЕС было решено использовать фонды для совместных закупок, пишет газета.

По информации Corriere della Sera, за последнее десятилетие из-за резкого падения спроса в Италии с рынка исчезло до 70% производителей боеприпасов. Сегодня республика испытает нехватку боеприпасов для тяжелой и легкой артиллерии. Как сообщили в парламентском комитете по безопасности, "на складах после шести декретов о помощи Украине осталось не так уж много", при этом поставщики не в состоянии справиться с запросами из-за "сокращенных мощностей".

В марте 2022 года парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Было выпущено пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. Пришедшее в октябре к власти новое правоцентристское правительство одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год. Он был окончательно утвержден в национальном парламенте нового созыва, и уже новое правительство утвердило еще один пакет поставок. Глава МИД Антонио Таяни заявлял, что итальянские власти оказали Киеву военную поддержку на сумму порядка €1,5 млрд.