Войти
Известия.ru

«Калашников» начал поставки разработанного с МО комплекта обмундирования

415
0
+2
Источник изображения: Фото: Пресс-служба концерна «Калашников»

Компания «Триада-ТКО», входящая в концерн «Калашников», начала поставки всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0), разработанного совместно с Минобороны России. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба концерна.

Первая поставка включала в себя несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек.

В комплект входят нательное флисовое термобелье, флисовая кофта, демисезонный костюм из куртки и брюк, ветровлагозащитный костюм, летний костюм из куртки, брюк и боевой рубашки, летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф.

Отмечается, что ВКПО 3.0 был разработан со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения МО РФ. Он обладает повышенными эргономическими характеристиками, также улучшены свойства материалов, из которых изготовлен комплект. Кроме того, новое полевое обмундирование выполнено в новой расцветке.

Ранее, 12 января, стало известно, что оружейный дивизион концерна «Калашников» в 2022 году побил 20-летний рекорд по производству оружия. Так, за прошедший год было выполнено 45 государственных контрактов и 24 договора по линии военно-технического сотрудничества.

До этого, 27 декабря 2022 года, сообщалось, что «Калашников» наращивает производство по всей номенклатуре. Кроме того, концерн в 2023 году будет разрабатывать новые беспилотники и наращивать выпуск дронов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
12.08.2022
В России продемонстрируют станцию обнаружения целей ЗРК «Викинг»
17.05.2021
«Спрут» соляной пустыни
09.03.2021
Кто определяет сроки закладки и имена новых подлодок проекта "Борей-А"
04.01.2019
Заглянули за горизонт: новое российское оружие опередило время
31.08.2015
Компания РТИ привезла на МАКС-2015 беспилотник из ЮАР
01.04.2011
ООО "Специальный технологический центр" проходит доработку БПЛА "Орлан-3"
11.06.2009
Подводя итоги HeliRussia 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 21:39
  • 49007
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.05 20:41
  • 68
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.05 18:34
  • 2
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 15:56
  • 7
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие
  • 08.05 11:44
  • 1
"Калашников" начал серийное производство титановых бронешлемов "Эльбрус-Т"
  • 08.05 11:42
  • 1
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 08.05 10:49
  • 1
Россия снова победила США в космической гонке
  • 08.05 10:41
  • 1
Чемезов рассказал об импортных компонентах в самолете SSJ New
  • 08.05 10:35
  • 1
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 10:28
  • 1
WSJ: на Западе считают, что контрнаступление ВСУ "подготовит почву" для диалога с Россией
  • 08.05 10:22
  • 12
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 08.05 09:43
  • 2
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 08.05 08:26
  • 1
Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба