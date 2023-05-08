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На Балтике завершаются государственные испытания корвета "Меркурий" проекта 20380

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Построенный для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" корвет "Меркурий" модифицированного проекта 20380 (заводской номер 1007, изначально носил название "Ретивый") выходит на заводские ходвые испытания. Санкт-Петербург, 21.05.2022
Построенный для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" корвет "Меркурий" модифицированного проекта 20380 (заводской номер 1007, изначально носил название "Ретивый") выходит на заводские ходвые испытания. Санкт-Петербург, 21.05.2022.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 5 мая. В рамках проведения завершающего этапа госиспытаний корвета проекта 20380 "Меркурий" летчики корабельных вертолетов морской авиации Балтийского флота совершают облет корвета и посадки на его палубу в различных условиях.

В испытаниях задействованы корабельные вертолеты Ка-27 смешанного вертолетного полка морской авиации флота.

Отработка взаимодействия между экипажем корабля флота и летным составом вертолетного полка является важнейшим элементом боевой подготовки моряков и летчиков.

В морских полигонах Балтики на постоянной основе проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России. В обеспечении этих мероприятий задействованы корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

"Меркурий" – российский корвет с управляемым ракетным оружием, пятый корабль проекта 20380, построенный на заводе "Северная верфь" (входит в ОСК). Предназначен для патрулирования ближней и дальней морской зоны, а также для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолетами противника, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
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