На Балтике завершаются государственные испытания корвета "Меркурий" проекта 20380

Построенный для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" корвет "Меркурий" модифицированного проекта 20380 (заводской номер 1007, изначально носил название "Ретивый") выходит на заводские ходвые испытания. Санкт-Петербург, 21.05.2022.

ЦАМТО, 5 мая. В рамках проведения завершающего этапа госиспытаний корвета проекта 20380 "Меркурий" летчики корабельных вертолетов морской авиации Балтийского флота совершают облет корвета и посадки на его палубу в различных условиях.

В испытаниях задействованы корабельные вертолеты Ка-27 смешанного вертолетного полка морской авиации флота.

Отработка взаимодействия между экипажем корабля флота и летным составом вертолетного полка является важнейшим элементом боевой подготовки моряков и летчиков.

В морских полигонах Балтики на постоянной основе проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России. В обеспечении этих мероприятий задействованы корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

"Меркурий" – российский корвет с управляемым ракетным оружием, пятый корабль проекта 20380, построенный на заводе "Северная верфь" (входит в ОСК). Предназначен для патрулирования ближней и дальней морской зоны, а также для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолетами противника, сообщает пресс-служба Западного военного округа.