На Балтике завершаются государственные испытания корвета "Меркурий" проекта 20380

ЦАМТО, 5 мая. В рамках проведения завершающего этапа госиспытаний корвета проекта 20380 "Меркурий" летчики корабельных вертолетов морской авиации Балтийского флота совершают облет корвета и посадки на его палубу в различных условиях.
В испытаниях задействованы корабельные вертолеты Ка-27 смешанного вертолетного полка морской авиации флота.
Отработка взаимодействия между экипажем корабля флота и летным составом вертолетного полка является важнейшим элементом боевой подготовки моряков и летчиков.
В морских полигонах Балтики на постоянной основе проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России. В обеспечении этих мероприятий задействованы корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.
"Меркурий" – российский корвет с управляемым ракетным оружием, пятый корабль проекта 20380, построенный на заводе "Северная верфь" (входит в ОСК). Предназначен для патрулирования ближней и дальней морской зоны, а также для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолетами противника, сообщает пресс-служба Западного военного округа.