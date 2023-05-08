Минобороны Украины сообщило о минировании 14 тыс. кв. км морской акватории

Второй построенный для ВМС Украины малый артиллерийский бронированный катер U 174 (предположительно, катер БК-01 с заводским номером 01023, предполагаемое название «Білгород-Дністровський») проек​та 58155 («Гюрза-М») на завершающем этапе испытаний. Одесса, 02.06.2016.

Глава российского МИД Сергей Лавров указывал, что установленные украинскими войсками мины создают угрозу для судоходства и портовой инфраструктуры причерноморских стран.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Морская акватория Украины заминирована на площади в 14 тыс. кв. км. Об этом в пятницу в интервью агентству Укринформ сообщил первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.

"14 тыс. кв. км - это морские акватории", - сказал он, отвечая на вопрос о заминированных территориях.

Периодически в Одессе и области сообщают о взрывах, связанных с контролируемым подрывом мин, которые выносит к берегу. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Вооруженные силы Украины повсеместно устанавливают взрывные устройства, в том числе на сельскохозяйственных угодьях и в морских акваториях.

Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, установленные украинскими войсками мины дрейфуют в Черном море, создавая угрозу для судоходства и портовой инфраструктуры причерноморских стран. Кроме того, заминированная акватория осложняет экспорт украинского зерна.