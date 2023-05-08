Войти
ТАСС

Минобороны Украины сообщило о минировании 14 тыс. кв. км морской акватории

649
0
-1
Катер проек&#8203;та 58155 («Гюрза-М»)
Второй построенный для ВМС Украины малый артиллерийский бронированный катер U 174 (предположительно, катер БК-01 с заводским номером 01023, предполагаемое название «Білгород-Дністровський») проек​та 58155 («Гюрза-М») на завершающем этапе испытаний. Одесса, 02.06.2016.
Источник изображения: ВМС Украины / www.facebook.com/navy.ua

Глава российского МИД Сергей Лавров указывал, что установленные украинскими войсками мины создают угрозу для судоходства и портовой инфраструктуры причерноморских стран.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Морская акватория Украины заминирована на площади в 14 тыс. кв. км. Об этом в пятницу в интервью агентству Укринформ сообщил первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.

"14 тыс. кв. км - это морские акватории", - сказал он, отвечая на вопрос о заминированных территориях.

Периодически в Одессе и области сообщают о взрывах, связанных с контролируемым подрывом мин, которые выносит к берегу. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Вооруженные силы Украины повсеместно устанавливают взрывные устройства, в том числе на сельскохозяйственных угодьях и в морских акваториях.

Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, установленные украинскими войсками мины дрейфуют в Черном море, создавая угрозу для судоходства и портовой инфраструктуры причерноморских стран. Кроме того, заминированная акватория осложняет экспорт украинского зерна. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
20.12.2022
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили ситуацию вокруг Украины и санкции Запада
03.10.2022
Россия предупредила своих противников о возможности ядерной катастрофы
28.03.2022
Россия "пригрозила" Польше. Британцы ей ответили
12.04.2021
Ситуация вокруг Украины может негативно отразиться на контактах США с Россией по договору об открытом небе - газета
02.02.2021
Контроль над эсминцем США: американцы запечатлели российский Су-24
19.11.2018
Лавров рассказал о попытках Запада создать новый плацдарм против России
29.10.2015
Минск не видит необходимости в размещении российской авиабазы в Белоруссии - глава МИД республики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 21:39
  • 49007
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.05 20:41
  • 68
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.05 18:34
  • 2
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 15:56
  • 7
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие
  • 08.05 11:44
  • 1
"Калашников" начал серийное производство титановых бронешлемов "Эльбрус-Т"
  • 08.05 11:42
  • 1
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 08.05 10:49
  • 1
Россия снова победила США в космической гонке
  • 08.05 10:41
  • 1
Чемезов рассказал об импортных компонентах в самолете SSJ New
  • 08.05 10:35
  • 1
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 10:28
  • 1
WSJ: на Западе считают, что контрнаступление ВСУ "подготовит почву" для диалога с Россией
  • 08.05 10:22
  • 12
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 08.05 09:43
  • 2
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 08.05 08:26
  • 1
Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба