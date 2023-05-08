Белый дом: США обеспечили Киев всем необходимым для проведения контрнаступления

Украина обеспечена всем необходимым вооружением для проведения контрнаступления. Об этом 4 мая заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У Украины есть всё необходимое для того, чтобы проводить контрнаступление в ближайшие недели и месяцы», — сказал он телеканалу CNN.

Кирби заявил, что не стал бы называть дату начала контрнаступления, даже если бы знал об этом. По его словам, об этом может рассказать президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее, 1 мая, Кирби отмечал, что Вашингтон передал Киеву почти 100% запрошенной военной помощи, однако поставки продолжатся, Украина получит дополнительные пакеты вооружений.

Между тем 30 апреля СМИ указали на обеспокоенность западных стран относительно сообщений о неготовности украинских боевиков к контрнаступлению. Отмечалось, что готовность ВСУ вызывает беспокойство в США и других странах, вложивших огромные средства в военную помощь Киеву.

29 апреля Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что ВСУ удастся захватить Крым. Он добавил, что успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия.

При этом 28 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и союзники реализуют стратегический замысел на провоцирование других стран к военному противоборству с РФ и КНР. По словам главы Минобороны, конфликт на Украине только подтверждает цель Вашингтона и его союзников — провокацию других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.