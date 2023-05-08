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Военное обозрение

Зампред Совбеза РФ заявил о глупости главы европейской дипломатии

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Источник изображения: topwar.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, высказавшегося против эскалации украинского конфликта после атаки на Кремль при помощи беспилотников.

В своем аккаунте в одной из западных социальных сетей Медведев заявил, что Боррель является "наглым старым дураком". Зампред Совбеза подчеркнул, что теракт, совершенный киевским режимом под руководством и с одобрения Запада, неизбежно приведет к эскалации вооруженного конфликта на Украине - именно этого добиваются своими действиями руководство США и Евросоюза.

Ранее Медведев подчеркнул, что после атаки на Кремль не остается никаких вариантов, кроме физического устранения президента Украины Зеленского и его камарильи.

Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница

,

- написал он.

Ранее Медведев обозначил главную задачу российской армии как нанесение разгромного поражения украинским нацистам, их кураторам в США и НАТО, включая Польшу и другие страны Запада.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что российские спецслужбы получили данные, подтверждающие причастность США к недавней атаке беспилотников, и это должны четко понимать представители американского руководства.

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