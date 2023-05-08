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Европа хочет перейти в режим военной экономики, но есть загвоздка

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Евросоюз
Евросоюз.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Lidovky: в Еврокомиссии разрабатывают законопроект о режиме военной экономики

Запад понял, что у него заканчиваются боеприпасы, и он не может снабжать Киев, пишет Lidovky. Поэтому Еврокомиссия предложила новую законодательную норму, а комиссар Тьери Бретон заявил, что промышленность должна перейти в режим военной экономики. Но не все так просто.

Збынек Петрачек (Zbyněk Petráček)

Кто сравнивает Европейский Союз с Римской империей, тому тут же достается. Одни видят в этом стремление возродить империализм и колониализм. Другие, напротив, видят в этом подтверждение того, что Европейский Союз отстает от Америки и Азии.

Если и брать пример с древних времен, то только с римского гражданства. Civis romanus sum. Так говорил Цицерон, апостол Павел и Джон Кеннеди. Однако помощь атакованной Украине кое-что меняет. Запад понял, что у него заканчиваются боеприпасы, и он не может снабжать Киев. Поэтому Европейская комиссия предложила новую законодательную норму, а комиссар Тьери Бретон заявил: "Наша промышленность должна перейти в режим военной экономики".

Сильное заявление. Однако за год мы уже привыкли, что словом "война" оперируют как хотят. Об этом говорил и глава армии Карел Ржегка: "Нужно взвешивать слова, поскольку заявление о том, что мы ведем войну с кем-то, кое-что да значит. А мы сейчас точно не ведем войну".

Но что с "военной экономикой"? Конечно, речь не идет о том, чтобы люди ходили на работу в противогазах. Речь о режиме, в котором приоритет получают военные, стратегические и оборонные цели. В таком режиме даже пацифистский Европейский Союз вспоминает о Древнем Риме.

Что касается нового евросоюзного законодательства, то есть проекта, который должны одобрить страны-члены и Европейский парламент, то ставиться цель — производить по миллиону штук боеприпасов в год, прежде всего для экспорта на Украину. Против помощи этой стране выступать в Европейском Союзе никто не будет. Да и выделенные 500 миллионов евро не та сумма, чтобы расколоть Европейский Союз. Однако СМИ указали на те детали законопроекта, которые могут стать загвоздкой.

Как пишет "Шпигель", Брюссель может, например, потребовать от тех, кто экспортирует боеприпасы за пределы ЕС, перенаправить экспорт в государства ЕС, конечно, для поставок Украине. Это может вызвать разногласия.

Одни будут аплодировать тому, что Европейский Союз наконец-то способен (по-имперски) добиваться своих целей.

Другие освистают, в том числе, потому что нарушатся их торговые связи за пределами Евросоюза. Или они утвердятся в том, что говорят сами: НАТО и ЕС затягивают нас в большую войну. Будет интересно посмотреть, как перемешаются производственные, военные и политические мощности Европы.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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