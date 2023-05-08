Британия признала перепродажу оружия, поставляемого на Украину

Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.

ЦАМТО, 5 мая. В Министерстве обороны Великобритании признали случаи перепродажи вооружения, поставляемого Британией на Украину, до его попадания на передовую конфликта.

Как передает "РИА Новости", это следует из заявления замглавы Министерства обороны Королевства Джеймса Хиппи.

"Мы установили надежные процедуры, чтобы обеспечить, что все вооружение и боеприпасы, идущие через Международный донорский координационный центр, передаются Вооруженным силам Украины. Несмотря на отдельные сообщения, случаи перенаправления вооружения, подаренного Украине, от линии фронта чрезвычайно редки", – говорится в письменном ответе Хиппи на вопрос депутата Кенни Макаскилла из шотландской партии "Альба" о случаях перепродажи британского вооружения до попадания на фронт.

Ответ замминистра был опубликован 4 мая на сайте парламента Великобритании.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что на Западе знают, что поставляемое украинским войскам оружие попадает на черный рынок, однако замалчивают этот факт.