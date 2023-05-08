Военный эксперт назвал возможные направления контрнаступления ВСУ

Кнутов: ВСУ попытаются вытеснить российских военных из Северодонецка и окружить Артемовск

Есть три направления, по которым может начаться контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 мая заявил «Известиям» военный аналитик, директор Музея истории войск ПВО Юрий Кнутов.

«По моим прогнозам, есть три направления. Первое — севернее Луганска, с выходом на Северодонецк, вытеснением наших войск из Северодонецка, окружением Артемовска. Второй сценарий — заброска направлений на Бердянск, Мелитополь и, возможно, Мариуполь. Сейчас еще одно направление появилось — Приднестровье с попыткой захватить склад боеприпасов. Это вспомогательное направление, не основное», — сказал он.

По мнению Кнутова, сейчас контрнаступление ВСУ находится на начальном этапе, который связан с совершением диверсионных актов, террористических действий на территории России.

«И одновременно проводится разведка боем фактически по всем направлениям, которые могут использовать для отвлекающего и главного ударов», — сказал военный эксперт.

При этом он отметил, что активной фазы контрнаступления Украины может и не быть.

«Активной фазы может и не быть так, как мы себе представляем, как в Великую Отечественную войну, потому что будут нащупывать слабые места, будут по ним наноситься удары, только потом будет что-то, напоминающее сегодняшний Артемовск», — сказал Кнутов.

Собеседник «Известий» добавил, что Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление без авиации.

«У них есть ракеты GLSDB, это гибрид HIMARS и планирующей бомбы GBU-39 с дальностью 150 км. У них есть ракеты HIMARS, сейчас еще будут поставлять их. Кроме того, есть дроны, включая дроны-камикадзе в большом количестве. Этого всего достаточно для того, чтобы начать наступление», — сказал он.

28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия «в глобальном смысле» готова к контрнаступлению. При этом он отметил, что еще не все курсы обучения украинских военных по управлению западной техникой закончились.

Днем ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что готовящееся контрнаступление Вооруженных сил Украины станет последним издыханием украинского лидера Владимира Зеленского в этой спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.