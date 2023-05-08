"Все признаки налицо". Где и как будут наступать ВСУ

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Андрей Коц. ВСУ подтягивают к фронту резервы, подвозят боеприпасы и топливо, на отдельных участках проводят разведку боем. Похоже, к давно обещанному контрнаступлению все готово. Пойти в атаку могут в любой момент сразу на нескольких направлениях.

Рывок к морю

В последние месяцы в Запорожской области было относительно тихо. Боевые действия ограничивались ракетными обстрелами военных и инфраструктурных объектов в крупных городах. Однако на этой неделе фронт пришел в движение. ВСУ попытались перейти в наступление в Ореховском районе. После массированной артиллерийской подготовки вперед выдвинулась бронегруппа.

Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" в зоне СВО Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Ее встретили российские мотострелки и разведчики при поддержке танков и гаубиц. На поле боя остались подбитые танк и два бронетранспортера. В этой вылазке вэсэушники потеряли около 30 человек убитыми и ранеными.

Судя по всему, это была очередная разведка боем. Так — по всей линии соприкосновения. Вероятно, ВСУ рассчитывают повторить прошлогодний успех в Харьковской области. Тогда оборону российской армии тоже прощупывали малыми мобильными группами. Выявляли слабые места — и атаковали основными силами. Серьезные узлы сопротивления старались обходить.

"Не думаю, что эта тактика им здесь поможет, — говорит офицер одного из разведывательных подразделений Южного военного округа. — На Харьковщине мы были не готовы, а тут оборудовали уже несколько оборонительных линий. Кроме того, здесь на нашей стороне география. Местность ровная как стол, одни поля, мало крупных населенных пунктов. Любые передвижения прекрасно видны с воздуха. Немногочисленные лесопосадки давно пристреляны нашей артиллерией".

Запорожское направление принято считать наиболее перспективным для наступления ВСУ. Они могут ударить на Пологи, Токмак и в случае успеха выйти на Бердянск и Мелитополь.

Сотрудник СК России проводит следственные действия у жилого многоквартирного дома в Мелитополе, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ Источник изображения: © РИА Новости

В результате Киев вернет себе выход к Азовскому морю, разрежет Южную группировку российских войск и перекроет сухопутный коридор в Крым, выйдя к воротам полуострова. Это, несомненно, была бы крупная пиар-победа.

Город-символ

Есть и другой вариант. Российской армии так и не удалось взять Угледар, находящийся на возвышенности. Сюда ВСУ постоянно перебрасывают резервы.

Ключ к путям снабжения — в Марьинке. Бои за этот населенный пункт, превратившийся в руины, продолжаются. А в Угледаре накапливается серьезная ударная группировка.

Украинские военные на дороге в районе Угледара Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Возможное направление на этом участке одно — Волноваха. Если город падет, киевский режим перережет стратегически важную 100-километровую трассу Донецк — Мариуполь.

На остальных участках под Донецком пока идут позиционные бои, однако российская армия осторожно продвигается вперед. Под Авдеевкой штурмовые подразделения атаковали в районе Северного, продолжается освобождение Первомайского. ВСУ огрызаются и регулярно обстреливают крупные города республики. Больше всех традиционно достается столице.

Севернее, в Артемовске, российские войска наступают вдоль улицы Победы, расширяя зону контроля. Штурмуют опорники на улице Освободителей Донбасса.

Под контролем ВСУ лишь небольшая часть города. Но они по-прежнему не отступают. Возможно, надеются на деблокирующий удар извне, который позволит взять в кольцо российские части. То есть Артемовское направление также можно считать одним из перспективных для наступления ВСУ.

Битва за ЛНР

Удар могут нанести и по участку Кременная — Сватово. Военные ждут атаки на южный фланг. ВСУ нужно выйти на четырехугольник Кременная — Рубежное — Северодонецк — Лисичанск, чтобы захватить плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь ЛНР.

Сватовский оборонительный рубеж Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Также вероятен рывок на Сватово с последующей атакой на Старобельск. Впрочем, здесь пока все тоже ограничивается обстрелами и вылазками диверсантов.

"Активность ДРГ — первый разведпризнак того, что готовится удар, — рассказывает командир артиллерийского дивизиона 2-го АК с позывным Тобол. — Второй — их группировка на нашем направлении серьезно увеличилась. В том числе в живой силе. Судя по всему, замысел — наступать, когда позволит состояние грунта. Интенсифицировалось применение высокоточных 155-миллиметровых боеприпасов Excalibur, а также ударных беспилотников. Западное оружие пытается поразить объекты в нашем тылу, укрытую технику. Поэтому тщательно все маскируем".

Российские войска тоже держат ВСУ "в тонусе". На рубеже Кременная — Сватово десантники активно используют для контрбатарейной борьбы дроны-камикадзе "Ланцет". Это вынуждает оттягивать артиллерию и технику вглубь лесопосадок, что увеличивает время для ее развертывания и переброски на другие позиции.

Предвестники атаки

В экспертном сообществе обсуждают и вариант атаки на территорию большой России. В апреле американское издание The Washington Post опубликовало интервью украинского майора Богдана Кротевича, врио командира "Азова"*. Тот сослался на тактику чеченских террористов, которые совершали рейды на небольшие населенные пункты. И предположил, что Украина последует их примеру. "Захватывать русские города, чтобы использовать их в качестве рычага для возвращения территорий", — заявил боевик.

В Бердянске задержали причастных к убийству руководства города диверсантов. Кадр видео Источник изображения:

И это уже происходит: почти ежедневно звучат взрывы на нефтяных объектах, железной дороге. В ночь на среду два дрона атаковали Кремль.

Ставки сейчас необычайно высоки. В случае успеха наступления рейтинг Зеленского взлетит до небес, а страны Запада окончательно перестанут бояться и дадут то оружие, которое попросят, — вплоть до истребителей и дальнобойных оперативно-тактических ракет. Если же киевский режим потерпит неудачу, энтузиазм союзников поубавится. Что равносильно поражению Украины.

Андрей Коц

* Запрещенная в России террористическая организация.