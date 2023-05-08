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ТАСС

На Украине обучили 10 тыс. операторов беспилотников

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Источник изображения: AP Photo/ Libkos

Министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров рассказал, что на финансирование правительственного проекта "Армия дронов" по производству и применению БЛПА собрали $325 млн из разных стран мира

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Украина завершила обучение 10 тыс. операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

"Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА, 10 тыс. пилотов обучили за это время", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".

Федоров подчеркнул, что на финансирование правительственного проекта "Армия дронов" по производству и применению БЛПА удалось собрать $325 млн из разных стран мира.

26 апреля он утверждал, что для Вооруженных сил Украины подготовлено более 7 тыс. операторов беспилотников, а в стране функционируют свыше 20 школ для их обучения.

В середине апреля военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев сообщил, что для украинских войск уже подготовлено более 70 рот операторов БПЛА, в каждую из которых входит от 50 до 60 человек личного состава.

В марте в Госспецсвязи Украины заявили, что выделят в этом году свыше 855 млн долларов на приобретение беспилотников для ВСУ. Ранее Минобороны страны сообщило, что на увеличение закупок БПЛА для украинских войск в 2023 году из бюджета направят около 544 млн долларов. До этого в ведомстве заявили о формировании в ВСУ рот операторов ударных беспилотников, которые оснастят в том числе терминалами спутниковой связи Starlink ("Старлинк"). 

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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