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Известия.ru

В NASA признались в почитании достижений Гагарина

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

NASA выразило почтение Гагарину как первому человеку в космосе

В США признают историческое значение полета Юрия Гагарина в космос. Соответствующее заявление 12 апреля сделали представители американского космического агентства NASA.

В этот день отмечается Международный день полета человека в космос. Праздник посвящен выходу Юрия Гагарина на орбиту в 1961 году и запуску первого космического челнока в 1981 году. В публикации NASA в Twitter подчеркивается важность обоих событий.

«Мы чествуем достижения первого человека в космосе в 1961 году и первый запуск космического челнока в 1981 году», — говорится в заявлении.

Ранее в этот день российский экипаж Международной космической станции (МКС) в составе Сергея Прокопьева, Андрея Федяева и Дмитрия Петелина поздравил соотечественников с Днем космонавтики. Они также выразили благодарность всем работникам ракетно-космической отрасли. Как отметил Прокопьев, воплотить идею космических полетов позволил самоотверженный труд десятков тысяч людей.


Тогда же президент России Владимир Путин поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с профессиональным праздником, пожелав им успехов в освоении космоса.

12 апреля 1961 года советский летчик-космонавт Юрий Гагарин отправился в космос на корабле-спутнике «Восток». Ход испытаний контролировали Сергей Королев, Леонид Воскресенский и Анатолий Кириллов. Полет продлился 108 минут, за которые корабль совершил свободный полет вокруг планеты и успешно приземлился в назначенном месте — возле деревни Смеловка в Саратовской области.

В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

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