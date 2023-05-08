"Русский беспилотник" планирует поставить в зону СВО 12 тыс. дронов "Владлен Татарский"

В организации пояснили, что такие устройства применяют в различных подразделениях, участвующих в спецоперации

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Объединение "Русский беспилотник", базирующееся в Ростове-на-Дону, планирует поставить 12 тысяч FPV-дронов (first-person view) "Владлен Татарский" в зону спецоперации.

"Дрон применяется в зоне СВО с конца сентября, массово начал применяться с нового года. Первое название, ПВХ-1, изделию придумал Владлен. После того, как его не стало, было принято решение переименовать дрон во "Владлен Татарский". Макс Фомин внес большой вклад в популяризацию нашего дрона. За эти месяцы мы поставили порядка 1 тыс. дронов в зону СВО, сейчас идет работа над созданием еще 12 тыс. дронов. Аппараты сейчас делаются и каждую неделю отгружаются для поставок на фронт", - рассказали ТАСС в объединении.

В ближайшем будущем "Русский беспилотник" планирует нарастить темпы производства. "Сейчас запчасти начинают приходить более активно. Если все получится с нашими оборонными предприятиями, то темпы производства будут составлять 1 тыс. штук в неделю. Такого в России сейчас не делает ни один концерн, к сожалению", - добавили в объединении. По словам собеседника агентства, дроны-камикадзе "Владлен Татарский" применяются в различных подразделениях, участвующих в спецоперации. "В их числе артиллерийские подразделения, инженерные войска, ВДВ, морпехи", - отметил он.

Полезная нагрузка аппарата составляет 3 кг. "Это девятидюймовый дрон, который спокойно несет боеприпас от "Ланцета". Можно сказать, что наш дрон - это такой карманный "Ланцет". Дальность полета - 7-8 км. Это та дальность, на которой находится бронетехника противника, танки, БМП, минометные расчеты и вся остальная техника, включая различные пикапы", - подчеркнули в "Русском беспилотнике".

Разработчики занимаются созданием дрона-разведчика на базе платформы "Владлен Татарский". "Это будет полный аналог дрона Mavic 3. Только Mavic стоит 220 тыс. рублей, а себестоимость нашего изделия - в районе 100-110 тыс. Дрон будет помехозащищенным со своими каналами связи, управления. Планируем также поставлять его в подразделения для работы с дронами-камикадзе", - сообщили в объединении.

В "Русском беспилотнике" рассказали, что в будущем может быть разработан специальный боеприпас для дрона "Владлен Татарский". "Все боеприпасы, которые сейчас используются, самодельные либо инженерные, чуть переделанные для полетов. Один из наших оборонных концернов сделал готовый боеприпас для дрона. Наш дрон - единственный, который этот боеприпас несет на дальнее расстояние. В дальнейшем прорабатываем с коллегами создание боеприпаса именно для нашего дрона, потому что масса полезной нагрузки аппарата будет увеличиваться до 3,5-4 кг", - подчеркнули в объединении.

Масса дрона в комплекте с боеприпасом составляет до 5 кг. Максимальная скорость полета аппарата - до 200 км/час.