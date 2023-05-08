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Известия.ru

Конструктора бронемашины «Тигр» приговорили к четырем годам колонии

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Суд приговорил конструктора «Тигра» к четырем годам колонии за ущерб на 6,7 млн рублей

Бывшего начальника ФГУ 21-го НИИ Минобороны полковника Андрея Колтукова, который занимался разработкой бронетехники, в том числе бронеавтомобиля «Тигр», приговорили к четырем годам лишения свободы. Приговор датирован 30 июня 2022 года, внимание на него 4 мая 2023 года обратило агентство ТАСС, ознакомившись с текстом решения 235-го гарнизонного военного суда.

Колтукову назначили наказание за фиктивное трудоустройство пяти человек в период с 2010 по 2018 год на должности лаборантов. Этим сотрудникам выплатили зарплату на сумму более 6,8 млн рублей, притом что они фактически не выполняли свою работу.

Его признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Превышение полномочий с причинением тяжких последствий»).

Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на два года.

Кроме того, Колтуков должен возместить 3-му Центральному НИИ Министерства обороны России нанесенный ущерб в размере около 6,7 млн рублей.

Приговоренный вину не признал, однако выплатил 120 тыс. рублей, частично погасив ущерб.

Приговор датируется 30 июня 2022 года, сейчас внимание на него обратил ТАСС.

Ранее, 27 апреля, экс-начальнику управления МВД России по Камчатскому краю Михаилу Киселеву суд назначил 11 лет колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Отмечается, что для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа наложен арест на принадлежащее ему имущество на сумму более 2 млн рублей.

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Страны
Россия
Продукция
Тигр
Тигр БА
Компании
Минoбороны РФ
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