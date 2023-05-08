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Известия.ru

В России представили «костюм-невидимку» для снайперов

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В России презентовали невидимый для тепловизоров снайперский костюм «Богомол-Z»

Невидимый для тепловизоров снайперский костюм «Богомол-Z» представили в Москве на II специализированной выставке «Экипировка», рассказал 21 апреля представитель компании-разработчика «Альфа К» Виктор Константинопольский.

«На данной выставке мы представили новейшую технологию — металлизация ткани, которая позволяет создать «костюм-невидимку», мы его назвали «Богомол-Z»», — сказал Константинопольский «РИА Новости».

Он отметил, что особенностью костюма является его работа в ИК-диапазоне, защищающая от тепловизора. Также подчеркивается, что костюме легкий — его вес от 1 до 3 кг, а ткань не шуршит.

При этом, по словам Константинопольского, благодаря костюму можно защитить не только бойца, но и технику.

«По оценкам специалистов, на сегодняшний день он (костюм. — Ред.) не уступает, а где-то превосходит иностранные аналоги», — добавил Константинопольский.

Ранее в апреле стало известно, что опытно-конструкторское бюро «Техника» разработало дополнительную бронезащиту для автомобилей Росгвардии «Федерал-42591».

В феврале в «Ростехе» сообщили, что созданы гранаты для маскировки личного состава и техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
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