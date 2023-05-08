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Румынские TR-85M1 Bizonul ("Бизон") вряд ли будут переданы вооруженным формированиям марионеточного киевского режима.

Как отмечает проект "РГ: русское оружие", хотя еще недавно такая возможность рассматривалась. Во всяком случае, эти танки учитывались многими российскими и зарубежными военными экспертами, когда оценивался потенциальный резерв тяжелой гусеничной техники для возможных поставок ВСУ.

Теперь же, согласно заявлениям, сделанным в конце минувшего месяца начальником бронетанкового управления штаба Сухопутных войск Румынии майором Суханом Ионутом, "восемьдесят пятые" продолжат службу до закупок более совершенных иностранных танков.

В ходе реализации программы, которая начнется в следующем году, машины получат тепловизионные прицелы, системы, улучшающие характеристики ситуационной осведомленности, интегрированные в единую сеть, современные средства связи, обновленные стабилизаторы орудий, а также быстродействующие средства ликвидации пожаров.

По всей видимости, это первая масштабная модернизация танков, поступивших на вооружение в конце 90-х годов. По первоначальным планам, всего планировалось получить более трех сотен единиц, однако за десять лет было изготовлено всего 56 машин, из которых в настоящее время в строю осталось 54.

TR-85M1 всегда называли худшим танком НАТО, а румынский бронетанковый парк считался самым отсталым в Североатлантическом альянсе. В самом деле, здесь еще продолжается эксплуатация 220 Т-55 и Т-55АМ. Эти образцы начали постепенно выводить из войск.

Имеются также TR-85, являющиеся, по сути, теми же "пятьдесят пятыми", но с шестикатковыми ходовыми частями и двигателями 8VS-А2Т2 немецкого производства мощностью 830 л.с.

На модернизированной версии, получившей обозначение Bizonul, вооружение осталось прежним - 100-мм нарезное орудие, а вот систему управления огнем основательно доработали. Также усилили защиту лобовых проекций корпуса и башни. Силовой агрегат стал 860-сильным. Масса танка возросла до 50000 кг, а по другим данным - до 52000 кг.

В минувшем году сообщалось, что руководство военного ведомства этого государства рассмотрит вопрос о закупках современных образцов, в качестве вероятных кандидатов называли американский Abrams, германский Leopard 2 и, возможно, южнокорейские K2 Black Panther.

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