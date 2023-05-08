Белый дом: Украина имеет все необходимое для контрнаступления в ближайшие недели

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что не намерен разглашать информацию, касающуюся планирования украинского контрнаступления

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Украина располагает всем необходимым для контрнаступления в ближайшие недели. Об этом заявил в четверг в эфире телекомпании CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он сказал, что не намерен разглашать информацию, касающуюся планирования украинского контрнаступления. "Главнокомандующим является президент [Владимир] Зеленский, и ему решать, где и при каких обстоятельствах будут задействованы его вооруженные силы", - подчеркнул он.

"Могу сказать, что вне зависимости от того, где, когда и какие подразделения он решит задействовать для наступления внутри своей страны, у него есть практически все необходимое для того, чтобы сделать это в ближайшие недели и месяцы", - подчеркнул Кирби, напомнив об очередном пакете военной помощи на $300 млн, выделенном США Украине. "У него есть 98% всего, что нужно его силам для проведения наступательных операций весной, в ближайшие недели и месяцы", - указал представитель Белого дома.

Ранее Пентагон сообщал, что власти США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере $300 млн, в него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, ракеты Hydra 70, артиллерийские снаряды, противотанковые системы. Всего с начала российской специальной военной операции США предоставили Украине военную помощь на сумму $35,7 млрд.