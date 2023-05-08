Польшу и Германию обвинили в провале попыток ЕС справиться с Россией

FT: Польша намерена потребовать репарации от России после получения выплат от Германии

Между Польшей и Германией разворачивается настоящая феодальная междоусобица, пишет Financial Times. Варшава и Берлин погрязли во взаимных притязаниях, а это подрывает попытки Европы выступить единым фронтом против России.

Запад пытается выступить единым фронтом против Путина. Но напряженность между Варшавой и Берлином этот фронт подрывает.

С января на продуваемом всеми ветрами поле в восточной Польше контингент немецких военнослужащих дежурит на системах противоракетной обороны "Патриот". Это самое значительное немецкое военное присутствие в Польше со времен Второй мировой войны.

Немцы появились тут в рамках усилий НАТО по укреплению своего восточного фланга и помощи Украине в борьбе с Россией, но их присутствие также является серьезнейшим испытанием для германо-польских отношений, которые, по мнению многих, переживают сегодня наихудший период после падения Берлинской стены. На самом деле их развертыванию предшествовали политические раздоры, и Берлин даже отклонил просьбу Варшавы о размещении немецких "Патриотов" на Украине, а не в Польше.

Но, по словам командира 300 немецких солдат, ссорящиеся политики оторваны от ситуации на местах, а там сотрудничество развивается хорошо. "В наших межгосударственных отношениях есть политическая напряженность, но мы ее здесь не ощущаем, — говорит полковник Йорг Зиверс (Jörg Sievers). — Во всяком случае, я был очень удивлен активной помощью, которую мы получили от поляков. Они подготовили все к нашему приезду даже быстрее, чем я думал".

Польские солдаты охраняют территорию и не имеют дела с "Патриотами". Кроме того, они уложили 1600 бетонных плит, на которых можно было развернуть инфраструктуру для комплексов ПРО без риска провалиться в илистую почву. Они также живут в одном военном городке с немцами.

Германо-польские отношения имеют решающее значение не только для двух этих народов, но и континента в целом. Это особенно верно сейчас, когда западные державы хотят продемонстрировать единство, чтобы помешать президенту Владимиру Путину, чья спецоперация на Украине поставила Восточную Европу в центр мировой геополитики.

Но в Берлине глубоко разочарованы польским правительством во главе с консервативной партией "Право и справедливость" (ПиС) и его попыткой использовать Германию в качестве "политической боксерской груши" в преддверии осенних парламентских выборов в стране.

Польша осудила Германию за медлительность с доставкой военной помощи Украине и за то, что она игнорировала прежние опасения поляков по поводу экономических связей Берлина с Москвой, воплощением которых являются газопроводы "Северный поток". Немецкие официальные лица отмечают, что в настоящее время Германия является третьим в мире поставщиком оружия на Украину, а Польша до конфликта сама была импортером российского угля.

Тем временем польское правительство начало громкую судебную кампанию против Германии, чтобы получить репарации, и обвинило Берлин в чрезмерном контроле над институтами ЕС. В 2021 году глава ПиС Ярослав Качиньский обвинил Германию в попытке превратить Евросоюз в "немецкий Четвертый рейх".

Резкая риторика Варшавы заставила немецких чиновников прийти к выводу о том, что для правящей партии Польши "победа на выборах важнее, чем конструктивные отношения с Германией", говорит Яна Пульерин (Jana Puglierin), глава берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям.

В Варшаве некоторые оппозиционные политики также обеспокоены тем, что антигерманские действия их правительства могут поставить под угрозу долгосрочные перспективы Польши, особенно с точки зрения руководства послевоенным восстановлением Украины и помощи стране в присоединении к Евросоюзу. Украина и Молдова получили статус кандидатов в члены ЕС в июне прошлого года.

Враждуя с Берлином, Варшава также одновременно противостоит Брюсселю в вопросе невыплаты миллиардов средств на восстановление после пандемии COVID-19, которые Европейская комиссия заморозила. Причина этого следующая: Еврокомиссия обвиняет ПиС в том, что в польских судах работают судьи, которые настроены против верховенства закона.

Польша рискует превратить нынешний удобный для себя момент в непреодолимое препятствие, считает бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Radosław Sikorski), который сейчас является членом Европейского парламента.

"Если мы говорим о вступлении Украины в ЕС, то мы должны понимать, что это также означает для Евросоюза дальнейшее смещение на восток. А это, в свою очередь будет означать, что для ЕС будет недостаточно одной движущей силы в виде франко-германского квазисоюза", — говорит он.

Если Польша хочет играть лидирующую роль на следующем этапе развития Европы, она должна "наладить отношения как с Брюсселем, так и с Берлином", добавляет Сикорский. "Боюсь, что если она этого не сделает, то Румыния, которая в два раза меньше нас, может занять место Польши, потому что она не затевает ненужных драк", — заявил он.

Требование репараций

Противодействие поляков Берлину уходит корнями в ужасы прошлого века. В октябре Польша подала официальный иск к Германии на 1,3 триллиона евро в качестве возмещения ущерба и убытков, причиненных нацистами во время Второй мировой войны.

Берлин категорически отверг этот иск, настаивая на том, что вопрос был урегулирован в 50-х годах с тогдашним коммунистическим правительством Польши. С тех пор Германия также выплатила прямую компенсацию некоторым польским жертвам войны, особенно жертвам Холокоста. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в прошлом году, что, хотя "Германия признает свою историческую ответственность, никаких „если“ или „но“ по этому поводу быть не может. Вопрос о репарациях является закрытым с точки зрения немецкого правительства".

Но премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в сентябре прошлого года заявил Financial Times, что Польша готова к длительной судебной тяжбе. "Люди из племен гереро и нама ждали компенсации 120 лет, у нас тоже есть время", — сказал он. Моравецкий имел в виду пожертвование в размере 1,1 миллиарда евро, обещанное Германией в 2021 году в знак признания своей ответственности за убийство десятков тысяч представителей африканских племен в Намибии в колониальную эпоху.

Польша проводит сравнения с другими своими претензиями, но одна из особенностей ее требований о репарациях военного времени заключается в том, что они нацелены только на Берлин, а не на Москву. Хотя Польша была разделена Германией и Советским Союзом в 1939 году, а затем Москва навязала Варшаве коммунистическое правление.

На вопрос, почему Варшава также не требует репараций от России, госсекретарь Польши Марчин Пшидач ответил в интервью FT: "Мы относимся к Берлину и Москве по-разному на цивилизационном уровне. Мы считаем, что с Берлином можно начать диалог, а вот Путин — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем".

Немецкие солдаты дислоцируются в Замосцье. Этот город — жемчужина архитектуры эпохи Возрождения — пострадал от зверств военного времени. И не в последнюю очередь из-за того, как нацисты выбрали этот район для демонстрации немецкого образца колонизации Восточной Европы.

Посещение кирпичной тюрьмы, которая служила нацистским центром содержания под стражей и местом казни, — мучительный опыт. Там погибло около 8000 человек. Взрослых поляков немцы отправляли в трудовые лагеря в Германию, а их детей перевоспитали как молодежь Третьего рейха. В сельскую местность в Замосцье были переселены этнические немецкие фермеры из Бессарабии и других мест.

Население Замосцье сильно пострадало от Холокоста. А ведь когда-то здесь родилась марксистская революционерка Роза Люксембург, которая принадлежала к еврейской общине, составлявшей более 40% населения города до 1939 года. Благодаря финансированию из Норвегии, Исландии и Лихтенштейна местную синагогу XVII века отремонтировали и открыли в качестве музея. Куратор проекта Даниэль Сабачиньски (Daniel Sabaciński) сказал, что не знает ни одного еврея, живущего сейчас в Замосцье.

"Я действительно не знаю, почему Германия не заплатила ни евро за восстановление синагоги, — говорит Сабачиньски. — На мой взгляд, требование о репарациях сейчас связано главным образом с внутренней политикой, и наше правительство делает это не для того, чтобы получить деньги от Германии, а для того, чтобы получить голоса в Польше. Но правда заключается в том, что после войны Польша не получила реальных денег от Германии, потому что все, что было заплачено, каким-то образом досталось Сталину и Советскому Союзу".

Местные жители не испытывают особенного прилива энтузиазма от присутствия немецких войск в городе Замосцье, где раньше находились войска США и других стран НАТО. Но некоторые жители проводят различие между эмоциями в отношении немцев и принятием немецкой политики.

"Мы знаем, что они сейчас здесь, чтобы защитить наше небо, — говорит Сабачиньски. — Но вы все равно должны понимать, что пожилые люди учились и формировались в коммунистические времена. Тогда пропаганда говорила о том, что Германия является врагом".

Вскоре после прибытия немецких солдат в ратуше Замосцье открылась выставка, посвященная нацистской оккупации города. Немцев пригласили посетить ее, хотя она не организовывалась специально в расчете на них. "Я не думаю, что нынешнее поколение поляков нас в чем-то обвиняет. Мы также все знаем, как важно, чтобы это никогда больше не повторилось", — говорит полковник Зиверс.

Экономическая взаимозависимость

Послам Германии в Варшаве неожиданно оказалось трудно жить в условиях дипломатического этикета. Назначение Арндта Фрейтага фон Лорингховена (Arndt Freytag von Loringhoven) на этот пост в 2020 году произошло с необычной трехмесячной задержкой: Варшава тщательно изучала его кандидатуру, а СМИ писали о предполагаемом нацистском военном прошлом его отца.

"Существует определенная асимметрия, потому что для каждого поляка Германия является неким ориентиром, а для большинства немцев Польша — одна из соседей, — говорит нынешний посол Германии в Варшаве Томас Баггер (Thomas Bagger). — Поляков эта асимметрия возмущает, и они, конечно, не считают себя маленькой нацией".

Дитмар Нитан (Dietmar Nietan), член парламента Германии, координатор правительства по немецко-польскому сотрудничеству, придерживается более самокритичной точки зрения. Он говорит, что в институтах Германии и ЕС много "высокомерных весси" — так называют бывших западных немцев, — которые смотрят на Польшу свысока. "Они говорят: „Мы боролись за них, чтобы они попали в ЕС. А теперь они плохо к нам относятся”, — объясняет он. — Некоторые из них совсем не считают поляков ровней немцам".

По словам Нитана, немецкие официальные лица должны воздерживаться от того, чтобы рассматривать все недовольство поляков как популистскую предвыборную агитацию, и серьезно относиться к выстраиванию здоровых отношений с Варшавой. "Если мы потерпим неудачу в Центральной и Восточной Европе, европейская модель и европейский образ жизни, которые сейчас находятся под сильнейшим давлением со стороны России и Китая, просто погибнут", — говорит он.

Другие возражают, что упадок верховенства закона в Польше реален и что озабоченность по поводу прав человека не следует рассматривать как комплекс превосходства.

На фоне спора о польских фондах восстановления после пандемии проправительственные СМИ Польши регулярно представляют Европейскую комиссию как орган, который контролирует Германия. Лидера польского оппозиции Дональда Туска (Donald Tusk) также изображают марионеткой. По утверждениям польских СМИ, он стал главой Европейского совета в 2014 году только благодаря поддержке Германии. В преддверии выборов в Польше оппозиция сильно испугалась обвинений в антипатриотизме: многие оппозиционные законодатели проголосовали за требование к Германии о репарациях военного времени.

"Этот нарратив, использованный против Туска, поставил оппозицию в весьма неудобное положение, как мы видели в случае с репарациями, — говорит Михал Барановский (Michał Baranowski), директор офиса Немецкого фонда Маршалла в Варшаве. — В целом, я считаю, что с точки зрения взаимного доверия сторон немецко-польские отношения находятся на самом низком уровне с 1989 года и падения Берлинской стены".

Тем не менее, даже победа польской оппозиции на выборах может не привести к немедленному улучшению отношений с Германией. "Иногда я слышу, как коллеги в Берлине говорят, что в случае победы оппозиции все снова пойдет на лад, но я думаю, что разочарование поляков в связи с Zeitenwende и отсутствием перемен в Германии в значительной степени носит широкий общественный характер и не зависит от партийной ориентации избирателей", — говорит Барановский. Термин Zeitenwende (поворотный момент) он использует для обозначения прошлогоднего обещания канцлера Германии Олафа Шольца изменить подход своей страны к обороне, которое реализуется значительно медленнее, чем надеялись многие ее союзники по НАТО.

Пульерин говорит, что напряженность между Германией и Польшей по поводу Украины во многом проистекает из фундаментальной разницы во взглядах, которая вряд ли изменится. "Больше всего канцлер боится неконтролируемой эскалации и российской ядерной угрозы. В то время как в польских дебатах восприятие угрозы иное: речь идет о том, что российские танки могут въехать в Варшаву", — объясняет он.

Если что-то и может восстановить отношения между двумя странами, так это экономическая взаимозависимость.

Германия остается основным торговым партнером Польши, и их двусторонний товарооборот в прошлом году вырос на 14%. Mercedes-Benz объявил в декабре о строительстве в Яворе на юго-западе Польши завода стоимостью один миллиард евро, на котором будут производить электрические фургоны.

По словам премьер-министра Моравецкого, этот завод показывает, что "мы создаем наилучшие условия для экономического развития". Заметным примером экономического сотрудничества является то, что Германия заключила сделку по отправке нефти из Польши на свой нефтеперерабатывающий завод в Шведте взамен прекращения поставок из России.

По мнению экономистов, санкции против России и опасения Запада по поводу зависимости от Китая как поставщика также могут укрепить экономические связи между двумя европейскими соседями. "Я ожидаю, что процесс перестройки глобальных производственно-сбытовых цепочек укрепит торговые отношения между Варшавой и Берлином, поскольку важность Польши как альтернативной базы поставок для Германии возрастает", — говорит Беата Яворчик (Beata Javorcik), главный экономист Европейского банка Реконструкции и развития.

Выступая в марте в немецком университете Гейдельберга, Моравецкий сказал, что "сегодня поляки и немцы тесно сотрудничают в экономическом плане, что создает взаимозависимость".

Но премьер также настаивал на том, что Германия еще не возместила прошлый ущерб. "В то время как Западной Германии было позволено свободно развиваться, Польша потеряла 50 лет своего будущего в результате Второй мировой войны, — сказал он. — У истории не бывает конца".

Германия, истощенная армия которой уже сталкивается с нехваткой военных запасов, еще не решила, оставить ли свои "Патриоты" в Польше — в июне заканчивается первоначально установленный срок службы. Но их вклад в безопасность до сих пор рассматривается как успех во время политической напряженности.

"Я думаю, многое в нашей работе делает существующее в Польше карикатурное представление о Германии неадекватным, — говорит посол Германии Баггер, который этим летом возвращается в Берлин. — Например, это наши „Патриоты“ и немецкие военные на польской земле".

По словам дипломата, рост торговли между двумя странами также показывает, что "экономические отношения не всегда развиваются в том же темпе и в том же направлении, что и политические".

Но для полковника Зиверса, вернувшегося в Германию в конце апреля, неизгладимое впечатление от его пребывания в Польше состоит в том, как мало между двумя странами различий.

"Польша находится в самом сердце Европы, и если бы не тот факт, что мне приходится расплачиваться злотыми, я бы не заметил такой большой разницы с тем, как я чувствую себя дома, — говорит он. — Я сам из Северной Германии и, конечно же, знаком со специфическим чувством юмора поляков".

Авторы статьи: Рафаэль Майндер (Raphael Minder), Лаура Пител (Laura Pitel)

Комментарии читателей

R

Типичный польский национализм. Одни и те же трюки перед каждыми очередными выборами!

Полякам можно было напомнить, что в качестве "компенсации" от Советского союза они уже получили огромный кусок социалистической Германии и миллионы мирных немцев, изгнанных из современной Польши.

Please settle all grudges

У поляков всегда были большие проблемы с исторической памятью — она у них очень избирательная.

An observer

Польша, как и Венгрия, слишком поспешно были приняты в НАТО. Они еще совершенно не готовы к этому.

JMyerso

Если Польша хочет компенсаций за Вторую мировую войну, то, может, она начнет с того, что восстановит довоенные границы с Германией? Ведь большую часть своих западных территорий она отобрала у Германии после войны. Так какие еще компенсации?

iubga;erg

Польша должна вернуть немцам Пруссию и все бывшие немецкие земли.

Это безумие, как Польша стала большой страной, проиграв все войны, а теперь лает на своих соседей, требуя от них все больше денег.

Colombian Observer

И, несмотря на всю свою ненависть к немцам, вы, поляки, по-прежнему зависите от них, хотя против них и выступаете.

Действительно, польский комплекс неполноценности просто поражает!

Virtues

Поляки очень близоруки и неспособны мудро править своей страной. К тому же у них огромный комплекс неполноценности. Их характер и темперамент привели к разделу Польши и последующей утрате государственности. Слова Черчилля о том, что "поляки не теряют возможности упустить открывающуюся возможность", удивительно верны. Поляки проигрывали каждую войну за последние 300 лет, и сегодня они теряют самый большой за многие поколения шанс стать уважаемым членом ЕС и законопослушным цивилизованным государством. Идея позволить им присоединиться к Евросоюзу была ошибочной.

Second Thought

Давайте взглянем на все в правильной перспективе. Польша совсем не является центром Европы. Она находится на восточной границе ЕС в зоне концентрации сил США.

И зачем это Германии защищать Польшу, если Варшава предъявляет к ней деструктивные претензии? После Брексита Польша взяла на себя роль Великобритании в качестве подголоска США в ЕС. Пришло время подумать о "Полексите", то есть об уходе Польши из Евросоюза.

Oxfordcynic

Будет ли Варшава также приветствовать требование о выплате репараций, если его ей предъявят евреи, которых убивали изгоняли из Польши в результате послевоенных погромов!

Occam

У восточных европейцев есть проблема с национализмом. И проблема в том, что мы, западноевропейцы, поощряем их, пока это направлено на Россию (это их главное пугало). Это заставляет их думать, что их национализм и культура жертвы нормальны и оправданы. Западная Европа избавилась от бича национализма после Второй мировой войны. Но мы не понимаем, что в тех странах, которые оказались в ловушке за железным занавесом, этого не произошло. Они до сих пор застряли головой в 30-х годах.

Virtues

Похоже, что поляки страдают "манией величия". Если я правильно помню, Польша была разделена Россией (и другими своими соседями типа Австрии и Пруссии). Если поляки такие умные, мудрые и продвинутые, почему они вместо этого не разделили Россию? Поляки жалуются, что Россия купила их политиков. Почему они вместо этого не купили русских политиков? Поляки любят говорить о 1939 годе и о том, как отчаянно они сражались с гораздо превосходящей армией Германии. Поправочка: лучше обученной, лучше управляемой и более умной армией. Кажется, поляки благоразумно забыли, что польская армия перед Второй мировой войной была такого же размера, как и немецкая.

Проблема Польши, похоже, в том, что за последние 300 лет она не произвела ни одного лидера, которым можно было бы гордиться. Где польский Бисмарк, Черчилль, Аденауэр, Петр Великий или де Голль? Лучшие люди Польши либо гибнут в бессмысленных плохо организованных восстаниях, либо эмигрируют. Это определенно не хорошо для генетики оставшейся популяции.

Antoine S

А может быть, Франция тоже должна выплатить репарации? Россия потеряла 27 миллионов человек во Второй мировой войне, чтобы остановить нацизм. Франция — всего 500 тысяч! Правительство Виши никак в победе над фашизмом не помогало, и даже наоборот. В 1991 году, когда русские распустили Организацию Варшавского договора по соглашению о том, что расширения НАТО на восток больше не будет, Россия вернула немцам Восточную Германию, — это было чем-то вроде компенсации. Не позднее, чем через восемь лет после этого, Клинтон пригласил в НАТО Польшу, Венгрию и Чехословакию. Кто кого провоцирует? И кто кому должен выплатить компенсации?! Давайте поговорим о Наполеоне! Все это грустно, грустно, грустно....