Чехия передала Украине очередную партию мобильных зенитных установок MR-2 Viktor

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Чехия поставила Украине еще одну партию мобильных зенитных установок для борьбы с российскими дронами-камикадзе. Колонну комплексов MR-2 Viktor от компании Excalibur Army заметили движущейся по одной из оживленных трасс. Некоторые информационные ресурсы утверждают, что комплексы уже находятся на территории Украины.

ВСУ в ближайшее время получит на вооружение вторую партию мобильных зенитных установок MR-2 Viktor, сколько машин в нее вошло не известно. Первую Киев должен был получить в конце марта, тогда сообщалось о сборке пятнадцати ЗСУ на одном из предприятий чешской компании Excalibur Army. Причем первую партию установок оплатили украинские волонтеры, остальные сто таких же мобильных ЗСУ для Украины должны оплатить уже Нидерланды.

Как уже сообщалось, ЗСУ MR-2 Viktor представляют собой спаренную зенитную установку из двух пулеметов калибра 14,5 мм, установленную на пикап. Такой комплекс способен быстро менять место стрельбы и поражать цели на дальности до 2-х километров. Боекомплект - 300 патронов в двух лентах и дополнительный запас еще в 300 штук.

Установка способна вести огонь по воздушным целям и в ночное время, для этого она оснащена ночным зенитным прицелом, дневной тоже имеется. Для стрельбы по наземным целям прямой наводкой имеется собственный прицел.

В Киеве заявляют, что такие зенитные установки необходимы ВСУ для борьбы с дронами-камикадзе типа "Герань", применяемыми Россией, для нейтрализации которых у ВСУ нет необходимых средств. Новые мобильные комплексы должны заменить в ВСУ многочисленные самоделки на основе пикапов с установленными на них пулеметами.